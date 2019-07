The Surge 2 - prova

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 22 luglio 2019) Il 24 settembre The2 arriverà su Pc, Playstation 4 e Xbox One, con traduzione in italiano e doppiaggio inglese. Abbiamo avuto l'occasione dirlo in anteprima su PC, visitando la derelitta e calda Jericho City: un luogo anarchico colmo di nanomacchine impazzite, sciacalli in cerca di attrezzatura e droni armati di laser. Inoltre, abbiamo testato equipaggiamenti e nuove armi contro i primi - di una lunga serie - avversari cibernetici, rivestiti di esoscheletri e lame scintillanti. Il titolo è promettente, ma porta con sé le immancabili ombre (ma anche la luce) dei modelli illustri di FromSoftware.Piccola e doverosa premessa. In passato Deck13 non ha tentato la strada dei Soulsborne con passo deciso e risultati eccellenti: nel 2014 Lords of the Fallen è stato acerbo, derivativo e poco convincente. Qualche anno dopo, siamo nel 2017, Thepromette grandi cose: d'altro canto ...

parliamodivg : The surge 2 provato e apprezzato. - TomsHWItalia : Abbiamo avuto l'occasione di passare qualche ora in anteprima in compagnia di The Surge 2, sequel dell'omonimo tito… - cyberanimax : -