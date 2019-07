Stranger Things debutta a Giffoni con Natalia Dyer e Charlie Heaton | «Ora affrontiamo

Le riprese di Stranger Things 4 al via da ottobre 2019 - la conferma da un membro del cast : Che Stranger Things 4 sia già nei piani di Netflix è piuttosto scontato, soprattutto considerando il finale della terza stagione e quella scena post-credits che apre nuovi scenari sulla sorte di uno dei protagonisti della serie. E nonostante non sia ancora arrivato un annuncio ufficiale da parte di Netflix, a confermare il rinnovo della serie dei fratelli Duffer c'è ora la dichiarazione di un membro del cast, che indica anche il prossimo ...

I pantaloni over di Joe Keery di «Stranger Things» saranno uno dei trend dell’autunno : Se state già pensando su quali capi investire la prossima stagione, sappiate che i pantaloni over saranno uno dei must-have su cui puntare e a cui far posto nel vostro guardaroba; come anticipato da Joe Keery, all'anagrafe Joseph David, l'attore che impersona Steve Harrington in Stranger Things e, seppur in modo meno evidente, dal collega Charlie Heaton, in occasione della presentazione a Parigi della terza stagione della serie ...

Netflix perde abbonati - manca le previsioni - perde il confronto con HBO ma si consola con le visualizzazioni (e Stranger Things) : Non sono stati due giorni bellissimi in casa Netflix. Mentre anche in Italia veniva presentata la terza parte del sorprendente e inaspettato fenomeno de La Casa di Carta in arrivo il 19 luglio, la piattaforma di streaming ha incassato due brutte notizie.Da un lato è stata superata di nuovo da HBO nel totale delle nomination agli Emmy (ma qui chissà che a settembre la situazione non venga ribaltata nei premi effettivi) dall'altro ha dovuto ...

Cos’è la costante di Planck (e perché in Stranger Things 3 c’è un piccolo errore) : (foto: Netflix) Fantasy, thriller e commedia si mischiano in Stranger Things, la celebre serie televisiva ambientata negli anni ’80. Il 4 luglio è uscita la terza stagione, sempre più ricca di riferimenti scientifici. Un esempio su tutti: nella serie viene citata la costante di Planck – una costante fisica che di fatto è un numero – che è il codice segreto necessario per aprire la cassaforte sotto al nuovo centro commerciale Starcourt. ...

«Stranger Things 3» : e se Dustin si sottoponesse alla macchina della verità? : Stranger Things 3: le prime immaginiStranger Things 3: le prime immaginiStranger Things 3: le prime immaginiStranger Things 3: le prime immaginiStranger Things 3: le prime immaginiStranger Things 3: le prime immaginiStranger Things 3: le prime immaginiTutta la verità, e nient’altro che la verità. Con il sorriso largo e gli occhi che brillano, Gaten Matarazzo, meglio conosciuto come il Dustin di Stranger Things, osserva i cavi che gli ...

Netflix - 10 serie migliori di «Stranger Things» : Nella (probabilmente infinita) guerra tra le piattaforme streaming, Netflix risulta al momento in posizione predominante, grazie a Stranger Things che ha appena fatto un record storico e con un’altra uscita imminente, La Casa di Carta 3, che promette bene: forse non batterà la serie collega, ma di certo è attesa da molti. Eppure, secondo alcuni, Stranger Things non è la serie migliore di Netflix, pur avendo conquistato un ...

Come avere i capelli alla «Stranger Things» : Sembrava impossibile battere, in magnificenza, il ciuffo perfetto alla "Steve Harrington", ovvero il protagonista super popolare di «Stranger Things». Il suo segreto per volumizzare la chioma in modo così perfetto da far capitolare tutte le ragazze della scuola, lo svela all'amico un po' impacciato con il gentil sesso Dustin ed è una semplice lacca popolarissima negli anni Novanta: la Farrah ...

Come avere i capelli alla Stranger Things : Sembrava impossibile battere, in magnificenza, il ciuffo perfetto alla "Steve Harrington", ovvero il protagonista super popolare di Stranger Things. Il suo segreto per volumizzare la chioma in modo così perfetto da far capitolare tutte le ragazze della scuola, lo svela all'amico un po' impacciato con il gentil sesso Dustin ed è una semplice lacca popolarissima negli anni Novanta: la Farrah Fawcett ...

Non solo NeverEnding Story - tutti i brani della colonna sonora di Stranger Things 3 nell’album ufficiale (audio) : Complice quel finale a metà tra dramma, catastrofe soprannaturale e commedia romantica, la colonna sonora di Stranger Things 3 rimarrà tra gli aspetti più memorabili di questa stagione. Le musiche originali, ma soprattutto la scelta dei brani che hanno accompagnato le scene topiche delle avventure dei ragazzini di Hawkins, dei loro fratelli maggiori e dei loro genitori ha rappresentato uno dei tanti fattori di successo di questa stagione ...

«Stranger Things 4» - l'enigma di Hopper risolto dai fan : Stranger Things 4 è ormai una certezza: gli showrunner, i fratelli Duffer, hanno già rivelato l’esistenza di un nucleo centrale della storia per una quarta stagione. Si tratta appunto di una sorta di bozza, che gli sviluppatori andranno a raffinare e sviluppare, ma il grosso c’è. La notizia ha ovviamente riempito di gioia i fan della serie Neflix, che tra l’altro, entro i primi quattro giorni dal rilascio ...

David Harbour - su instagram il segreto dello sceriffo Jim Hopper di Stranger Things : David Harbour con i suoi baffoni e la camicia hawaiana che cita Magnum PI – Tom Selleck è diventato una star grazie alla serie Stranger Things in cui interpreta lo sceriffo Jim Hopper. Ma l’attore, classe 1975, non è un esordiente, anzi l’abbiamo visto in numerosi film e serie tv. Solo ora grazie alla serie dei fratelli Duffer in streaming su Netflix è diventato famoso. La carriera di David Harbour Nato a New York David Horbour ...

David Harbour - lo sceriffo Jim Hopper di Stranger Things : David Harbour con i suoi baffoni e la camicia hawaiana che cita Magnum PI – Tom Selleck è diventato una star grazie alla serie Stranger Things in cui interpreta lo sceriffo Jim Hopper. Ma l’attore, classe 1975, non è un esordiente, anzi l’abbiamo visto in numerosi film e serie tv. Solo ora grazie alla serie dei fratelli Duffer in streaming su Netflix è diventato famoso. La carriera di David Harbour Nato a New York David Horbour ...

«Stranger Things 4» : data di uscita - cast e quello che già sappiamo : Netflix ha da poco rilasciato la terza stagione di Stranger Things, che ha registrato il record nella storia della piattaforma. In pochi giorni, infatti, sono stati più di 40 milioni di utenti a divorare le nuove puntate della serie dei fratelli Duffer. Col passare dei giorni, la cifra è di certo aumentata e anche per questo si è fatta più forte la voce dei fan, in pensiero riguardo a Stranger Things 4. Per molto tempo, ...

David Harbour - lo sceriffo Jim Hopper di Stranger Things : David Harbour con i suoi baffoni e la camicia hawaiana che cita Magnum PI – Tom Selleck è diventato una star grazie alla serie Stranger Things in cui interpreta lo sceriffo Jim Hopper. Ma l’attore, classe 1975, non è un esordiente, anzi l’abbiamo visto in numerosi film e serie tv. Solo ora grazie alla serie dei fratelli Duffer in streaming su Netflix è diventato famoso. La carriera di David Harbour Nato a New York David Horbour ...