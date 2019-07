Crossover per Katy Keene e Riverdale? Ashleigh Murray prenderà parte all’omaggio a Luke

Marvel apre le porte al possibile Crossover con Super Smash Bros. Ultimate : "tutto può accadere" : Vedremo mai personaggi della Marvel in Super Smash Bros. Ultimate per Nintendo Switch o in qualsiasi altro gioco Super Smash Bros.? Probabilmente no, ma sembra che Marvel sarebbe pronta per il crossover. Il VP e direttore creativo di Marvel Games, Bill Rosemann, è stato recentemente intervistato da Game Informer e in questa occasione gli è stato chiesto se fosse interessato a introdurre un personaggio della Marvel sul picchiaduro per la ...