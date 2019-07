Basta poco per regalare un sorriso speciale | la favola di Bheem Goyal | il bimbo malato di

Fonte : sportfair

(Di lunedì 22 luglio 2019) Ladel piccolo: in campo con i suoi Seattle Souders nell’amichevole contro il Borussia Dortmund Il mondo dello sport regala sempre favole speciali. Tantissime sono le storie nascoste dietro i grandi campioni, ma questa volta è la battaglia di un piccolo campione a riempire i cuori d’amore.è un bambino di 8 anni, che sta affrontando la partita più difficile della sua vita, una dura lotta contro una brutta malattia, la leucemia.non perde però il, grazie anche al regalo ricevuto dai Seattle Sounders, che gli hanno permesso di scendere in campo e difendere, seppur per pochi secondi, la loro porta bella sfida amichevole contro il Borussia Dortmund. Un gesto, che ha regalato al piccoloununico ed un ricordo che custodirà per sempre. Guantoni, divisa della sua squadra del cuore e tanto coraggio: nonostante ...

