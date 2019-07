Oroscopo 8 agosto | Pesci in rialzo | libertà per Toro

Oroscopo Paolo Fox agosto e settembre : previsioni prossimi mesi : Paolo Fox, Oroscopo dei prossimi mesi: le previsioni di agosto e settembre 2019 Dal numero speciale di DiPiùTv “Stellare”, uscito in edicola alla fine del 2018, contenente lo zodiaco di tutto il 2019, sveliamo in questo articolo alcune indicazioni relative all’Oroscopo di Paolo Fox dei prossimi due mesi, con previsioni per agosto e settembre, per ciascuno dei dodici segni. Sul fronte desideri, quello di settembre sarà un mese ...

Oroscopo 9 agosto : Cancro meno impegnato - Leone in recupero con gli affetti : La giornata di venerdì 9 agosto vedrà piani da realizzare per molti segni che desiderano delle vacanze e del riposo, come ad esempio il Sagittario e la Bilancia, anche se quest'ultimo segno dovrà fare del riposo la priorità assoluta. L'amore andrà a gonfie vele per il segno della Vergine e dell'Ariete, ma dovranno metterci molto del loro per rendere la giornata esclusiva e speciale. Di seguito, le previsioni astrologiche di venerdì 9 agosto per ...

Oroscopo settimanale dal 12 al 18 agosto : Leone scalpitante - cambi di rotta per Acquario : Durante la settimana che va dal 12 al 18 agosto 2019 troviamo la Luna viaggiare dal Capricorno, dove sostano anche Plutone e Saturno, all'Ariete mentre Mercurio, Venere ed il Sole stazioneranno in Leone. Urano permarrà nell'orbita del Toro come Nettuno nel segno dei Pesci e Giove nei gradi del Sagittario. Il Nodo Lunare si troverà nella quarta casa del Cancro. Lavoro a rilento per Toro Ariete: poliedrici. Mercurio ed il Sole nel loro elemento ...

Oroscopo settimana dal 29 luglio al 4 agosto : Capricorno determinato - cambiamenti per Toro : Nella settimana che ci conduce dal mese di luglio a quello di agosto, i nativi del Leone saranno particolarmente carichi di energie e positivi, mentre per i nativi Gemelli e Toro potrebbero esserci dei cambiamenti. La Vergine avrà tanto lavoro da portare a termine, mentre sarà una settimana incredibile per i nativi Capricorno, grazie alla loro determinazione. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 29 ...

Oroscopo 7 agosto : Ariete impegnato - litigi per Vergine : La giornata di mercoledì 7 agosto sarà piena di scontri e fraintendimenti, soprattutto per segni che ultimamente hanno subito un forte stress sia fisico che emotivo come la Vergine e il Cancro. Il piano sentimentale, invece, brillerà particolarmente per la Bilancia ed per i Gemelli con le relazioni vecchie e nuove che stanno andando a gonfie vele. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: avrete compreso che dovrete prima sbrigare le faccende ...

Oroscopo 6 agosto : Gemelli soddisfatto - Bilancia magnetica : Nella giornata di martedì 6 agosto ci saranno dei malumori per molti segni dello zodiaco, sia a causa del lavoro particolarmente faticoso (come la Vergine), sia a causa di varie nostalgie (come per i nativi dei segni di acqua). Il Toro ed il Sagittario, intanto, sogneranno ad occhi aperti grazie alle prospettive vacanziere che stanno occupando la loro mente. A seguire, le previsioni astrologiche della giornata di martedì 6 agosto, segno per ...

Oroscopo agosto - Pesci : date sfogo alla vostra fantasia : Voi Pesci avete accumulato stress nell'ultimo periodo, e il lavoro vi ha messo in una posizione scomoda in cui avrete essenzialmente bisogno di pause un po' più durature. agosto sarà il mese in cui potrete dare libero sfogo alla vostra fantasia, alla vostra esuberanza, alle vostre emozioni che ora come ora sono come fuochi di artificio ancora spenti, ma che sono in procinto di esplodere in tutta la loro vivacità e potenza. Il lavoro non sarà mai ...

Oroscopo agosto - Capricorno : competitività sul lavoro - esigenti in amore : Per i nativi del segno del Capricorno, questo agosto sarà un periodo di creatività, di competizione e di tanta voglia di mostrare le proprie capacità. Continuerete a costruire al di sopra della vostra “fortezza” portando i vostri progetti ai massimi della realizzazione, racimolando anche qualcosa di più dal punto di vista economico. Non riuscirete ad accontentarvi, e fate bene perché il vostro potenziale non solo farà bene a voi stessi, ma anche ...

Oroscopo agosto - Acquario : momento ideale per godersi l'estate : Per voi nativi del segno dell'Acquario, agosto sarà un periodo in cui vi lascerete andare per godervi le gioie della vita, sia da soli che in compagnia delle persone care. Le amicizie saranno ancora delle incognite da studiare minuziosamente, ma almeno non sarete più tesi nel frequentarle e nel trarne uscite serali divertenti e all'insegna dell'allegria. Vi accontenterete di quel che la vita la momento vi riserverà senza badare troppo al futuro ...

Oroscopo agosto - Sagittario : c'è voglia di fare follie : I nativi del segno del Sagittario nel mese di agosto avranno voglia di fare follie, di evadere dalla propria routine che oramai sta stretta, e alcuni vorranno vivere un mese senza alcun freno. In verità è da molto che diversi nati sotto questo segno si sentono pronti per fare avventure di ogni sorta: agosto sarà il mese in cui sarà possibile concretizzare questa possibilità, scollegando del tutto il cuore dalla testa e divertendosi alla grande. ...

Oroscopo agosto - Scorpione : emozioni condivise con il partner : Luglio è stato un mese di alti e bassi, agosto porterà con sé un benessere più marcato e privo di quei piccoli acciacchi e malumori che vi hanno assillato nelle ultime settimane. Per voi nativi del segno dello Scorpione, i pensieri saranno caratterizzati soltanto da creatività e positività, ma non sarà del tutto farina del vostro sacco. Qualcuno a voi vicino, come il partner o un amico particolarmente caro, contribuirà ampiamente per rendere ...

Oroscopo agosto - Cancro : sarà un periodo di viaggi emozionanti : Per i nativi del segno del Cancro, questo mese di agosto sarà dedicato ai piccoli piaceri della vita, ai quali spesso e volentieri ultimamente alcuni non hanno dato molta importanza. sarà quindi un mese dedicato a queste cose, agli hobby, alle uscite con il partner e con gli amici, ma non sarà il periodo dei lunghi viaggi o comunque cose “fatte in grande”. Man mano che il mese proseguirà però ci potrebbe essere qualche nuvola ad addensare la ...

Oroscopo agosto - Leone : creatività e follie all'orizzonte : I nativi del segno del Leone avranno il Sole dalla propria parte in questo mese di agosto. Dunque molti lasceranno spazio alla creatività e alla follia. Questa situazione indurrà alcuni anche a puntare troppo in alto, rischiando di perdere il contatto con la realtà e tutto ciò che si porta dietro. E' forse più opportuno, a volte, lasciar perdere per un po' le più grandi ambizioni, per fare spazio invece alle piccole cose che rendono le giornate ...

Oroscopo agosto - Vergine : è il momento di abbandonare la corazza : Nel mese di agosto i nati sotto il segno della Vergine avranno bisogno di una tregua dalle mille fatiche, serve uno stacco dal mondo del lavoro che li faccia recuperare energie sia fisiche che mentali. Quindi nel mese di agosto ci sarà la necessità di lasciarsi un po' andare, di abbandonare quella corazza che tanti Vergine amano indossare, per invece godersi la vita, le amicizie (escludendo quelle che arrecano noie) e il partner. Ma soprattutto, ...