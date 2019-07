Morselli? Il suo teatro | tutto inedito | è modernissimo

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 21 luglio 2019) Luigi Mascheroni Fabio Pierangeli, italianista dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, è tra i massimi studiosi di Guido. E sulla sua rivista Mosaico italiano ha appena ospitato un saggio su Il comunista... Frederika Randall lo scorso anno ha tradotto negli Stati Uniti The Communist. E deve uscire anche Dissipatio HG. Sembra esserci un risveglio di interesse perfuori l'Italia. «La fortuna all'estero oggi è una specie di risarcimento postumo per uno scrittore che dalla sua provincia di Varese è stato capace di guardare alla scena europea come pochi nostri autori. Le letterature francese e anglosassone facevano parte del suo vastissimo bagaglio culturale in misura anche maggiore della cultura italiana». E da noi? È ancora venduto, studiato? «Non so i dati di vendita, ma sentendo insegnanti e colleghi universitari posso dire che l'interesse per ...

walter63631215 : RT @LaVeritaWeb: Un parroco della diocesi di Bologna, Don Alfredo Morselli, rompe la cappa di conformismo su Bergoglio: «I fedeli sono preo… - bergonzi89 : RT @LaVeritaWeb: Un parroco della diocesi di Bologna, Don Alfredo Morselli, rompe la cappa di conformismo su Bergoglio: «I fedeli sono preo… - dok2172 : RT @LaVeritaWeb: Un parroco della diocesi di Bologna, Don Alfredo Morselli, rompe la cappa di conformismo su Bergoglio: «I fedeli sono preo… -