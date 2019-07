LIVE Scherma | Mondiali 2019 in DIRETTA | 21 luglio | spadiste e sciabolatori per il podio

Fonte : oasport

Buongiorno e benvenuti alla settima giornata di gare dei Mondiali di scherma. Dopo gli assalti individuali, sulle pedane del Syma Center di Budapest (Ungheria) i riflettori si sposteranno sulle gare a squadre, con ben quattro prove in programma oggi. Per gli azzurri sarà fondamentale fare bene per guadagnare punti importanti in chiave qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Si lotterà per le medaglie nella spada femminile e nella sciabola maschile, in entrambe le gare l'Italia ripartirà dai quarti di finale. Le prime a salire in pedana saranno Mara Navarria, Rossella Fiamingo, Federica Isola e Alice Clerici che saranno chiamate all'impresa contro le campionesse in carica degli Stati Uniti.

