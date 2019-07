J-Ax | Sono contro Salvini | per questo lavoro meno

Di Maio incontenibile contro la LEGA : “Sono STUFO! non si può andare avanti…” (VIDEO) : Luigi Di Maio appare in una diretta FB esprimendo tutta la sua stanchezza contro la LEGA di Salvini e lancia un appello: “Sono stufo…” «Capisco che si attacchi il M5s per fare notizia e coprire le inchieste sui finanziamenti alla LEGA, ma questa è una falsità. È un attacco grave che io non posso permettere. … Continue reading Di Maio incontenibile contro la LEGA: “Sono STUFO! non si può andare avanti…” ...

Gli studenti indiani che si Sono uccisi dopo un controverso esame : Ci sono stati almeno 23 suicidi tra i ragazzi bocciati, ma le valutazioni di centinaia di test si sono poi rivelate sbagliate

Le accuse penali contro Kevin Spacey Sono state ritirate : Era l'unico caso legato ad accuse di molestie contro Spacey che fosse diventato oggetto di un'indagine penale

Businarolo (M5S) contro Romano (Pd) : “Sessista - mi ha umiliata perché Sono in gravidanza”. Il dem nega : La deputata del M5S Businarolo ha denunciato sui social un attacco sessista che avrebbe subito in Aula: Romani l'avrebbe verbalmente aggredita, considerandola non idonea a svolgere il suo ruolo di presidente della commissione Giustizia, perché incinta. Il deputato dem ha però smentito totalmente questa ricostruzione: "Mai pensato o affermato che la sua gravidanza fosse di ostacolo alle sue funzioni di presidente.Continua a leggere

Businarolo (M5S) contro Romano (Pd) : “Sessista - mi ha umiliata perché Sono in gravidanza” : La deputata del Movimento Cinque Stelle Francesca Businarolo ha denunciato sui social un attacco sessista subito in Aula, che l'ha verbalmente aggredita, considerandola non idonea a svolgere il ruolo di presidente della commissione Giustizia, perché incinta. Il deputato dem non si è voluto scusare.Continua a leggere

Lega e fondi russi - Vannucci : «Il Francesco del Metropol Sono io - fu incontro d'affari» : «Complesse, difficili, lunghe, laboriose e internazionali». Il procuratore della Repubblica di Milano Francesco Greco descrive così le indagini sulla presunta trattativa sul...

Russia - "Nonno Francesco dell'audio di Savoini Sono io". Clamorosa confessione : "Un incontro professionale" : Si chiama Francesco Vannucci il nuovo testimone dell'incontro all'hotel Metropol di Mosca del 18 ottobre 2018, quello dell'audio di Gianluca Savoini sui presunti fondi russi alla Lega. "Ho partecipato all'incontro all'hotel Metropol di Mosca il 18 ottobre 2018 in qualità di consulente esperto bancar

Paola Di Benedetto contro i fan : Le foto con Fede Sono lì e per sempre lì resteranno : Non cancellerà le foto insieme all’ex fidanzato Federico Rossi. La risposta all’interrogativo posto da alcuni fan ha fatto "scattare" la bella influencer che ha risposto a tono. Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono lasciati da pochi giorni ma tra i due sembra esserci ancora qualcosa in sospeso. Dopo la canzone d’amore scritta da Fede (ispirata, a quanto pare, alla rottura con la fidanzata) e i commenti infastiditi di lui ...

Cittadella - iniziate le visite mediche : i primi giocatori si Sono presentati ai controlli : sono iniziate ieri le visite mediche dei calciatori presso la Fisio&Sport Polimedica di Cittadella. Oggi il turno di Proia, Frare, De Marchi, Maniero e capitan Iori. Il Dottor Antonio Carrozza (Medicina dello Sport e Cardiologo) ed il Dottor Ilario Candido (Responsabile sanitario dell’ AS Cittadella) visiteranno tutti i giocatori e lo staff ogni mattina fino a sabato nella struttura cittadellese.L'articolo Cittadella, iniziate le ...

Scontro tra Taverna e Boschi : 'Vai a fare la saldatrice' - 'Io Sono avvocato - lei non so' : Uno Scontro abbastanza aspro si è avuto tra PaolaTaverna del Movimento 5 Stelle e Maria Elena Boschi del Partito Democratico. La polemica, esplosa tramite social, è girata intorno al tema del lavoro e del reddito di cittadinanza. Tutto è cominciato con un tweet della Boschi, a cui poi la Taverna ha subito ribattuto. Seppur senza sfociare in veri e propri insulti, la tensione è stata alta e le parole utilizzate abbastanza forti. Entrambe, in ...

Parma - il sindaco riconosce due mamme ma la procura dice no. E le ragioni Sono controverse : Il matrimonio è un “istituto riservato solo ed esclusivamente alle persone di sesso diverso” ed è “caratterizzato dalla finalità procreativa che lo differenzia dall’unione omosessuale”. E, ancora, “anche le forme più estreme di procreazione medicalmente assistita postulano il concorso dei due sessi, perché anche in laboratorio la partecipazione dei due sessi è necessaria per il tramite dei gameti maschili e di quelli femminili”. sono ...

Carola Rackete - Giorgia Meloni contro Parigi : "Cittadinanza? Sono gli stessi che bombardavano la Libia" : Giorgia Meloni non ha reagito bene alla notizia giunta da Parigi che ha concesso a Carola Rackete la cittadinanza onoraria: "Vergogna francese. Il Comune di Parigi consegnerà la medaglia Grand Vermeil, la massima onorificenza Parigina, al capitano della Sea Watch Carola Rackete per aver salvato migr

Non Sono i rubli - è il controllo dei russi quello che preoccupa l’Ue : Bruxelles. “Mai preso un rublo, un euro, un dollaro o un litro di vodka di finanziamento dalla russia”, ha detto Matteo Salvini per difendersi dal Metropolgate. Le registrazioni pubblicate mercoledì da BuzzFeed non mostrano alcuna prova di finanziamenti russi alla Lega o ad altre organizzazioni vici