Inter | De Laurentiis sarebbe pronto a portare Icardi al Napoli

Il “vedremo” di De Laurentiis conferma l’Interesse per James Rodriguez e Lozano : Il CorSport ritorna sul “vedremo” pronunciato ieri da De Laurentiis ai microfoni di Sportmediaset https://www.ilnapolista.it/2019/06/de-Laurentiis-chiude-la-porta-a-icardi-non-lo-compro/, quando gli è stato chiesto se è reale l’interesse del Napoli per James Rodriguez e Hirving Lozano Un “vedremo” che fa ipotizzare che l’idea esiste davvero e che tra le pieghe del mercato, pur in mezzo a tante difficoltà, “c’è aria fresca e talento allo stato ...

De Laurentiis al CorSport : «L’Inter vuole liberarsi di Icardi - io non vendo i miei campioni» : Da StJulian’s, dove si è conclusa la riunione dell’Eca, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport in cui ha promosso a pieni voti Ancelotti e la stagione del Napoli. «Lo sceglierei ancora» ha detto, confermando che il matrimonio tra i due è saldo e che Carlo resterà col Napoli almeno per i due anni di contratto che ancora ha. Prima di passare al mercato del Napoli il ...

