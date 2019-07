Attacco Napoli – La Gazzetta mette in ordine il taccuino di Giuntoli

Fonte : forzazzurri

(Di domenica 21 luglio 2019) Ladello Sport fa chiarezza sui nomi deldiper quanto riguarda l’del. Si guarda in Spagna, Francia ed Olanda.– Oltre ai nomi elencati di seguito dalla rosea, va aggiunto quello di Fekir, attaccante del Lione con contratto in scadenza nel 2020 La lista “Si parte da James Rodriguez, la cui alternativa potrebbe essere il brasiliano del Barcellona Malcom. Poi ci sono altri attaccanti con caratteristiche diverse, come l’ivoriano Nicolas Pépé che è in cima ai desideri di Ancelotti. Sempre del Lille c’è sotto osservazione il portoghese classe ‘99 Rafael Leao, che è più una prima punta ma di movimento. Inoltre non è stata abbandonata l’idea Hirving Lozano, il messicano del Psv Eindhoven che sembrava destinato alla Premier ma è ancora in Olanda. Infine l’obiettivo non dichiarato ma seguito: Mauro ...

LegaSalvini : Salvini, attacco a De Magistris: «Fa la flotta per migranti e non si occupa di Napoli» - Franc890000 : @AntonioDiRosa13 Ma se salta il Napoli ne prende solo uno in attacco vero? - Rojas3299 : RT @raffaelecaru: Napoli-Benevento 1-2 Milan-Novara 1-1 (Giampaolo con tutti a disposizione) Manchester-Inter 1-0 (Senza attacco) Crisi In… -