X Factor 13 | dal 12 settembre su Sky Uno

Omicidio stradale - il pm chiede il processo per la star di X Factor Michele Bravi : La procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio con l'accusa di Omicidio stradale per il cantante Michele Bravi coinvolto in un incidente stradale in cui, lo scorso novembre, ha perso la vita una donna di 58 anni che viaggiava in sella a una moto. Nelle indagini, chiuse ad aprile, il pm Alessan