Parmitano torna nello spazio

Luca Parmitano è tornato nello spazio : lanciata la navicella Soyuz - inizia la missione Beyond : Luca Parmitano, astronauta catanese, colonnello dell'Aeronautica Militare, è partito per la Stazione Spaziale Internazionale dove nei prossimi duecento giorni condurrà decine di esperimenti prendendo i comandi della missione Beyond, “oltre”.Continua a leggere