Di Francisca | Errigo e Santarelli | bronzo ai Mondiali di Scherma

Mondiali di scherma : 3 medaglie di bronzo per l’Italia con Santarelli - Errigo e Di Francisca : Arrivano altre tre medaglie per l’Italia dai Mondiali di scherma in corso di svolgimento a Budapest. Dopo il bronzo conquistato ieri da Luca Curatoli nella sciabola, un altro terzo posto è stato ottenuto da Andrea Santarelli nella spada. A completare il poker di bronzi del medagliere azzurro ci hanno pensato poi Elisa Di Francisca e Arianna Errigo nel fioretto.Continua a leggere

Scherma - Mondiali 2019 : semifinali amare per Errigo e Di Francisca. Le azzurre vincono il bronzo : Per la prima volta dal 2015 la finale mondiale del fioretto femminile non vedrà protagonista una fiorettista italiana. In questa edizione della rassegna iridata le semifinali sono state fatali all’Italia, che ha visto prima la sconfitta di Arianna Errigo e poi quella di Elisa Di Francisca. Tanti rimpianti per le azzurre, che si consolano comunque con la conquista della medaglia di bronzo. La prima a scendere in pedana è stata Arianna ...

Scherma - Mondiali 2019 : doppia medaglia azzurra! Elisa Di Francisca ed Arianna Errigo sono in semifinale : sono in arrivo due medaglie dal fioretto femminile. Non si conosce ancora il metallo, ma sicuramente saranno sul collo di Elisa Di Francisca e di Arianna Errigo. Le due azzurre si sono qualificate entrambe per le semifinali ed ora il sogno è quello di vivere un derby italiano in finale. Una bella, convincente e sofferta vittoria per Arianna Errigo, che ha superato per 15-13 l’americana Lee Kiefer. Un assalto partito bene per la lombarda, ...

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : TRIS DI MEDAGLIE AZZURRE! Santarelli in semifinale nella spada - Di Francisca ed Errigo nel fioretto. Volpi abdica : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.30: Arianna Errigo se la vedrà con la francese Ranvier che ha sconfitto 15-11 nei quarti la giovane giapponese Ueno, mentre Di Francisca se la vedrà con la russa Deriglazova che ha vinto 15-3 il derby russo con Zagidullina 17.28: E’ semifinaleEEEEEEEEEE ANCHE PER ELISA DI Francisca CHE TORNA SUL PODIO MONDIALE!!! Battuta 15-8 la cinese Huo! 17.27: Di Francisca-Huo 14-8 17.27: Di ...

Scherma - Mondiali 2019 : Errigo vince il derby con Palumbo e va ai quarti insieme a Di Francisca : Arianna Errigo ed Elisa Di Francisca sono ai quarti di finale dell’individuale di fioretto femminile ai Mondiali di Budapest. Le due azzurre sono vicinissime alla zona podio e dovranno vincere il prossimo assalto (ore 17.10), che le vedrà opposte rispettivamente all’americana Lee Kiefer e alla cinese Huo Xingxin. Errigo ha messo fine al cammino di Francesca Palumbo. Un derby azzurro dominata dalla monzese, che ha sconfitto la ...

DIRETTA MONDIALI SCHERMA 2019/ Streaming video Rai : Di Francisca-Errigo ok : DIRETTA MONDIALI SCHERMA 2019 Streaming video Rai: a Budapest, venerdì 19 luglio, in programma le gare individuali di fioretto femmnile e spada maschile.

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : Andrea Santarelli ai quarti! Avanti Di Francisca - sarà derby Errigo-Palumbo. Clamorosa eliminazione di Volpi. : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.26: Andrea Santarelli AI QUARTI DI FINALE! Grande vittoria per 15-9 contro il francese Bardenet. Lo spadista di Foligno ora affronterà il francese Borel (ore 16.40). 14-8 Assalto dominato dall’azzurro. 12-8 Sono quattro le stoccate ora in più per Santarelli. 11-8 Nuovamente tre stoccate di vantaggio per l’azzurro. 9-7 Vantaggio di due stoccate per Santarelli alla prima ...

Scherma - Mondiali 2019 : Di Francisca - Errigo e Palumbo agli ottavi. Clamorosa eliminazione di Alice Volpi : C’è un tris azzurro negli ottavi di finale dell’individuale di fioretto femminile ai Mondiali di Scherma a Budapest. Purtroppo non è un poker, perché è stata Clamorosamente eliminata Alice Volpi. La campionessa in carica si è arresa nei sedicesimi di finale, perdendo un assalto molto combattuto con la spagnola Maria Teresa Diaz per 15-13. Sicuramente un ko inaspettato per la toscana, che deve cancellare immediatamente questo passo ...

Scherma - Mondiali 2019 : tutte le fiorettiste azzurre superano il primo turno. Assalti dominati da Volpi - Di Francisca ed Errigo : Le fiorettiste azzurre non deludono le aspettative e superano tutte il primo turno ai Mondiali 2019 di Scherma a Budapest (Ungheria). Le nostre portacolori avanzano così compatte ai sedicesimi, dando ottimi segnali in vista del prosieguo del torneo. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio i risultati. La prima a salire in pedana è stata Alice Volpi, campionessa in carica e numero uno del ranking, che ha dominato l’assalto contro la colombiana ...

Scherma - Europei 2019 : Elisa Di Francisca - testa da fuoriclasse assoluta. Spadisti - costanza storica. A Errigo resta il Mondiale : Anche meglio di ogni più rosea previsione. Finora. Italia da sogno nella 33esima edizione degli Europei di Scherma. Al termine della seconda giornata, arrivano altre quattro medaglie azzurre. Gli Spadisti mantengono una media da record, con otto podi in nove gare importanti stagionali (senza vittoria, arriverà); Elisa Di Francisca supera sé stessa, eguaglia Vezzali e Pozdniakov con cinque titoli Europei nel fioretto, vince da mamma quattro anni ...

Scherma - Europei 2019 : Volpi e Di Francisca volano ai quarti - eliminate Errigo e Palumbo : Alice Volpi ed Elisa Di Francisca volano ai quarti nel fioretto agli Europei 2019 di Scherma, che si stanno svolgendo a Düsseldorf (Germania). La campionessa del mondo in carica ha dominato il proprio assalto, battendo 15-6 l’ungherese Aida Mohamed e nel prossimo turno si troverà di fronte la polacca Martyna Dlugosz. L’olimpionica di Londra 2012 ha invece faticato di più contro la giovane francese Solene Butruille, in un assalto con ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : Santarelli ai quarti nella spada! Volpi - Errigo e Di Francisca sfidano Deriglazova nel fioretto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.22: L’israeliano Freilich batte 15-14 l’ucraino Stankevych e va ai quarti come il ceco Beran che supera 15-12 l’israeliano Beskin 14.20: Stanno iniziando anche gli incontri del primo turno ad eliminazione del fioretto femminile. Tutte le azzurre sono già al secondo turno e attendono le loro avversarie 14.16: In pedana Enrico Garozzo che affronta lo spagnolo Bargues per un ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : Santarelli e Garozzo agli ottavi nella spada. Volpi - Errigo e Di Francisca sfidano Deriglazova nel fioretto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.51: Appuntamento fra meno di un quarto d’ora per gli ottavi 13.47: Questo al momento il tabellone degli ottavi di finale della spada maschile: Vuorinen (Fin)-Mahringer (Aut), Bargues (Esp)-Garozzo (Ita), Giannotte (Lux)-Santarelli (Ita), Persu (Rou)-Andrasfi (Hun)), Freilich (Isr)-Stankevych (Ukr), Borel (Fra)-Nikishin (Ukr), Beran (Cze)-Beskin (Isr), Vervijlen (Ned)-Harper ...