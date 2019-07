Anziano ruba un’auto per accompagnare una ballerina a casa

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 20 luglio 2019) Valentina Dardari Il 78enne avrebbeto la macchina per poter dare un passaggio a una giovane. Già conosciuto alle Forze dell’ordine, il fantasioso vecchietto è stato denunciato Particolare e fantasiosa la scusa trovata da unnapoletano per giustificare il furto di. “Accompagnavo una” avrebbe raccontato ai carabinieri che lo hanno fermato per un controllo in via Milano, a Soresina. Peccato però che dellanon ci fosse traccia e che l’auto, una Audi Q3, sia risultatata lo scorso 1° luglio a Milano, ai danni di una società nel settore vigilanza e sicurezza della città meneghina. Invece la scusa del 78enne, originario di Napoli ma residente a Milano, raccontata ai Carabinieri che lo hanno bloccato a bordo della potente e nuovissima vettura con targa della Repubblica Ceca, è risultata molto fantasiosa. L’avrebbe ...

