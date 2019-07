Varese,auto travolta da treno, 2 morti

Due persone che viaggiavano a bordo di un'finita fuoristrada e precipitata sulla ferrovia eda unmerci, a Castelveccana, nel Varesotto, sono morte sul colpo. Si tratterebbe di due persone di Laveno Mombello (Va), la cui vettura, piombata sui binari, non consentendo al macchinista di frenare.Il ferroviere, e i due colleghi in cabina, sono stati soccorsi dal 118in stato di shock.La linea ferroviaria Luino-Laveno Mombello è stata bloccata per permettere ai vigili del fuoco di lavorare.(Di venerdì 19 luglio 2019)