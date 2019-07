Scherma | Mondiali 2019 | tutte le fiorettiste azzurre superano il primo turno Assalti

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : fiorettiste azzurre tutte ai sedicesimi - nella spada maschile rimane solo Santarelli : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Quattro su quattro per l’Italia!! Arianna Errigo demolisce la slovacca Bitterova per 15-2 e raggiunge le connazionali Volpi, Di Francisca e Palumbo ai sedicesimi di finale! 14-1 Errigo ad una stoccata dalla vittoria. 12-1 Assalto di ottima qualità per Arianna Errigo, ormai a un soffio dal pass per i sedicesimi. 10-1 Continua a dilagare l’azzurra, che potrebbe chiudere i conti prima ...

Mondiali Scherma 2019 – Spada maschile - Enrico Garozzo deluso : “è stata la gara peggiore della mia vita” : Lo spadista azzurro ha commentato con delusione l’eliminazione al primo turno arrivata ai Mondiali di Budapest Bruttissima giornata per Enrico Garozzo a Budapest, dove sono in corso di svolgimento i Mondiali di Scherma. L’italiano è stato eliminato al primo turno del tabellone di Spada maschile dall’olandese Frederik Von der Osten che lo ha battuto 15-10. LaPresse/Reuters Nel post gara, l’italiano ha espresso la sua ...

Scherma - Mondiali 2019 : solo Santarelli supera il primo turno nella spada - eliminati Fichera - Garozzo e Cimini : Inizio disastroso per l’Italia nella spada maschile ai Mondiali 2019 di Scherma a Budapest (Ungheria). La quinta giornata di gare di questa rassegna iridata si apre in modo sorprendentemente negativo per i colori azzurri, visto che solo uno dei quattro italiani in gara supera il primo turno. L’unico a proseguire il proprio cammino è Andrea Santarelli. Il 26enne umbro, reduce dall’argento agli Europei, ha travolto 15-8 il cileno Pablo Nunez e ai ...

Mondiali Scherma 2019 – Enrico Garozzo e Gabriele Cimini out nella spada maschile : Enrico Garozzo e Gabriele Cimini sconfitti al primo turno della spada maschile ai Mondiali di Scherma 2019 a Budapest Dopo l’eliminazione di Marco Fichera, dalle pedane di Budapest arrivano altre due brutte notizie per l’Italia. Enrico Garozzo e Gabriele Cimini sono stati sconfitti al primo turno della spada maschile ai Mondiali ungheresi. L’atleta siciliano è stato battuto 15-10 dall’olandese Frederik Von der ...

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : attesa per Di Francisca e Volpi - spada maschile disastrosa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.50 La prima manche termina sul 4-2 in favore di Santarelli. 4-2 Altra stocca azzurra. 3-2 Torna avanti l’azzurro. 2-2 Pareggia Santarelli. 2-1 Vantaggio di Nunez. 1-1 Pareggia il cileno. 1-0 Prima stoccata azzurra. 9.43 Ora le speranze sono riposte su Andrea Santarelli per evitare il disastro completo. Fra poco l’azzurro, reduce dall’argento agli Europei, affronterà il cileno Pablo ...

Mondiali di Scherma – Spada maschile : Fichera subito eliminato a Budapest : Marco Fichera subito ko a Budapest: l’azzurro eliminato al primo turno del torneo di Spada ai Mondiali 2019 Proseguono a Budapest le gare dei Mondiali di Scherma 2019. Oggi in pedana diversi azzurri, a caccia di buoni risultati e di medaglie preziosissime. Arriva però subito una cattiva notizia: l’italiano Marco Fichera è stato eliminato al primo turno del torneo di Spada. Il siciliano è stato sconfitto per mano del francese ...

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : Di Francisca e Volpi sfidano Deriglazova. Spadisti per la sorpresa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma odierno dei Mondiali di Scherma – La presentazione delle gare – I convocati dell’Italia ai raggi X Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare dei Mondiali 2019 di Scherma. Sulle pedane del Syma Center di Budapest (Ungheria), dopo la medaglia di bronzo conquistata ieri da Luca Curatoli, gli azzurri sono pronti a regalarci anche oggi grandi ...

Scherma - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di oggi (venerdì 19 luglio). Tutti gli italiani in gara : Quinta giornata dei Mondiali di Scherma a Budapest. L’Italia si è sbloccata ieri con il bronzo di Luca Curatoli ed oggi vuole aumentare il suo bottino prima con la spada maschile e poi soprattutto con il fioretto femminile. IL programma DELLA QUINTA GIORNATA (VENERDI’ 19 LUGLIO) Venerdì 19 luglio Dalle 8.30: Tabellone spada maschile Dalle 10.00: Tabellone fioretto femminile Dalle 18.00: Semifinali e finali GLI italiani ...

Mondiali Scherma - Curatoli è bronzo : il napoletano con «vista» Tokyo : Danubio blu. Dalla città gemellata con Napoli arriva la prima medaglia dell?Italsciabola ai Campionati del Mondo. Indossa al collo il bronzo Luca Curatoli, 25enne delle Fiamme Oro....

Scherma - Mondiali 2019 : domani tocca a fiorettiste e spadisti - grandi ambizioni per le azzurre : domani ai Mondiali 2019 di Scherma a Budapest (Ungheria) si assegneranno le medaglie nella spada maschile e nel fioretto femminile. La quinta giornata di gare al Syma Center inizierà alle 8.30 con gli assalti del tabellone principale della spada, mentre alle 10.00 toccherà alle fiorettiste. In entrambe le gare vedremo in pedana tutti e quattro gli azzurri iscritti. L’Italia avrà grandi ambizioni di medaglia nel fioretto. La prima a salire in ...

Mondiali di Scherma – Curatoli di bronzo a Budapest - la rivelazione dell’azzurro : “mi ha ispirato Djokovic” : Le parole di Luca Curatoli dopo la medaglia di bronzo conquistata nella gara individuale di sciabola maschile ai Mondiali di Scherma 2019 in corso a Budapest Medaglia di bronzo per Curatoli ai Mondiali di Scherma in corso a Budapest. Nella prima giornata dedicata alle finali l’azzurro ha conquistato la medaglia di bronzo nella sciabola maschile, nonostante la sconfitta in semifinale contro il coreano Oh. “Mi ero prefissato di ...

Scherma - Mondiali 2019. Luca Curatoli : “Guardo il bicchiere mezzo pieno. Ora guardo alla prova a squadre - da lì passa Tokyo 2020” : Una medaglia di bronzo che vale in ogni caso tantissimo: Luca Curatoli si arrende in semifinale ai Mondiali di Budapest 2019 nel torneo di sciabola al maschile, l’azzurro è stato sconfitto nel penultimo atto dalla poi medaglia d’oro, il sudcoreano Oh Sanguk. Una sconfitta che brucia visto l’andamento dell’incontro, ma, come dichiarato nel post gara e riportato dalla FedeScherma: “guardo il bicchiere mezzo ...

Scherma - Mondiali 2019 : Oh Sanguk conquista l’oro nella sciabola. Curatoli vince la prima medaglia azzurra : Il titolo mondiale della sciabola maschile resta in Corea del Sud. Oh Sanguk ha trionfato nella rassegna iridata di Budapest, dopo aver sconfitto in finale l’unghrese Andras Szatmari con il punteggio di 15-12. Si tratta del secondo oro consecutivo per la nazionale sudcoreana dopo quello della passata edizione di Kim Junghwan. Una finale che ha visto ancora una volta la rimonta di Oh Sanguk, proprio come era accaduto in semifinale contro ...

Scherma - Medagliere Mondiali 2019 : la classifica e i podi. Italia al terzo posto : Si stanno svolgendo a Budapest (Ungheria) i Mondiali 2019 di Scherma. Sulle pedane del Syma Center i migliori atleti del mondo si sfidano in questa rassegna iridata, che proseguirà fino a martedì 23 luglio. In palio i titoli individuali e a squadre, ma anche punti pesanti in ottica qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Gli azzurri sono pronti ad essere grandi protagonisti e lasciare il segno anche in questa edizione. Di seguito il ...