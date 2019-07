Pd | scoppia il caso Faraone

Nel Pd scoppia il caso Davide Faraone : annullata l’elezione a segretario dei dem in Sicilia : È stata annullata l'elezione di Davide Faraone, renziano della prima ora, a segretario del Pd in Sicilia. La decisione è stata presa dalla commissione nazionale di garanzia del Pd. A riferirlo è il capogruppo dem al Senato, Andrea Marcucci: "La decisione di annullare le elezione del segretario regionale del Pd Siciliano Davide Faraone è di una gravità senza precedenti".Continua a leggere

Cannabis - intervista a Rita Bernardini : “Meritavo l’arresto - ma non conveniva far scoppiare il caso” : L'esponente dei Radicali Rita Bernardini, in seguito a una perquisizione dei carabinieri nella sua abitazione in cui sono state trovate 32 piantine di marijuana, è stata condotta in caserma. Ma diversamente da quanto avviene per le procedure seguite per tutti i cittadini italiani, l'ex deputata non è stata arrestata: "Hanno paura di aprire un caso, a loro non conviene".Continua a leggere

Matteo Salvini e il Metropol - "caso programmato". "Quando doveva scoppiare" - il sospetto del leghista Bitonci : Era tutto pronto: una bella bomba elettorale sulla Lega, con timing decisamente sospetto. Nel suo retroscena sul Giornale, Augusto Minzolini raccoglie lo sfogo di Massimo Bitonci, sottosegretario all'Economia. Un big insomma, nella Lega e nel governo. "È allucinante, Matteo Salvini aveva capito tut

Tra errori e super Leclerc - scoppia caso Vettel in Ferrari : C'era una volta Sebastian Vettel, l'uomo del miracolo Red Bull sbocciato sotto il diluvio di Monza nel lontano 2008 e salito nell'Olimpo del Circus grazie alla magica notte di Abu Dhabi. Una gara spartiacque nella strana corsa dei destini in Formula 1, quella del novembre 2010, che vide l'allora giovanissimo tedesco spezzare il sogno Mondiale di Fernando Alonso alla Ferrari e avviare la sua lunga cavalcata iridata con ben quattro sigilli di ...

Milanesiana - scoppia un piccolo caso letterario alla Elena Ferrante mentre dallo spazio arrivano inviti alla scrittura : Avrebbe potuto usare il suo cognome della Milano bien. Invece ha scelto uno pseudonimo e quando si è presentata alle case editrici, tutte a chiedersi: “Perché non sfruttare il bacino di conoscenze che le avrebbe portato il suo nome?”. Poi si è rivolta a Elisabetta Sgarbi che invece: “Lo pubblico, anche con pseudonimo”. E così l’opera prima di Anne Hamilton, Fuga da Parigi, vede la luce con La nave di Teseo. scoppia subito la ...

PSG – scoppia il caso Neymar - il brasiliano non si presenta al raduno : comunicato durissimo del club : Il brasiliano non si è presentato alla ripresa degli allenamenti, scatenando la dura reazione del club parigino Scoppia il caso Neymar Jr in casa Paris Saint-Germain, il giocatore brasiliano non si è presentato alla ripresa degli allenamenti, senza che il club parigino gli avesse rilasciato un permesso apposito. AFP/LaPresse Una presa di posizione sorprendente da parte dell’ex Barcellona, che ha scatenato la reazione stizzita della ...

Temptation Island - Bisciglia : 'Il caso della coppia scoppiata riflette i giovani d'oggi' : A poche ore dall'esordio della settima edizione di Temptation Island, il conduttore ha rilasciato un'intervista al quotidiano Leggo.it per raccontare il suo punto di vista. Filippo Bisciglia senza fornire troppe anticipazioni ha cercato di spiegare cosa sia accaduto all'interno della coppia che è scoppiata dopo sole 4 ore. Come svelato da Maria De Filippi in un'intervista radiofonica, una delle 6 coppie che ha deciso di mettere in gioco i propri ...

Il Mattino – Sarri alla Juve con Jorginho e Hysaj - ma scoppia il caso Higuain Il Mattino – Sarri alla Juve con Jorginho e Hysaj, ma scoppia il caso Higuain. Ultimo aggiornamento sugli ex Napoli che passeranno alla Juve la prossima stagione. Parliamo di Sarri, Jorginho, Higuain e forse anche Hysaj. Ne parla l'edizione odierna de Il Mattino

scoppia caso Molise - Pd con M5s a Campobasso - Lega : “Inciucio?” : Scoppia il caso-Molise alla vigilia dei ballottaggi di domenica prossima, per le Comunali: il Pd locale invita i propri elettori ad andare a votare e a non votare Lega a Campobasso, dunque di fatto a votare per il candidato M5s al ballottaggio. La Lega subito alza la voce: "Prove di inciucio a sinistra?". Ieri è stato il segretario regionale democratico Vittorino Facciolla a scrivere un post sulla propria pagina Facebook per dire come ...

Governo - scoppia il caso Rixi | M5s : "Se ne deve andare se condannato" | Lega : "No resta" : Il Movimento, in attesa della sentenza "spese pazze", è pronto a chiedere un passo indietro al sottosegretario ai Trasporti: "Se il Carroccio vuole fare saltare il contratto lo dica e se ne assuma la piena responsabilità"

Pamela Prati a ‘Chi l’ha visto?’. Il ‘caso’ non è finito e scoppia la polemica : Pamela Prati a Chi l’ha visto?. E non per cercare Mark Caltagirone, che non esiste, ma come ospite seria per parlare di truffe online. La bomba è stata lanciata da Dagospia e ha fatto infuriare molti utenti Rai che parlano di utilizzo illecito del denaro del canone a uso e consumo di gossip di bassissima lega. Come detto, è proprio Dago che annuncia la partecipazione di Pamela, 60 anni, nella trasmissione di Federica Sciarelli su Raitre. ...