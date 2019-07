Mare rosso a Rimini | un' alga fa cambiare il colore delle acque

Mario Balotelli rischia grosso per il tuffo in Mare col motorino : indaga la polizia di Napoli : L'ultima (probabile) fesseria di Mario Balotelli rischia di costargli molto più cara dei 2mila euro di scommessa. Si parla del fatto che l'ex attaccante del Marsiglia avrebbe chiesto a un uomo di Napoli di tuffarsi in mare a bordo del suo motorino. Questo lo ha fatto e ha incassato i 2mila euro di s

Esplosione Stromboli : la vittima amava il Mare e i vulcani - sul corpo un grosso ematoma : “Finalmente il mare, di nuovo il mare… quello più conosciuto e familiare però, quello che preferisco, quello della Spiaggia di Ponente di Milazzo, quello di casa…“: con queste parole Massimo Imbesi, allievo ufficiale di coperta, 35 anni, commentava su Facebook la foto del proprio attestato conseguito come allievo ufficiale di coperta. L’uomo che ieri ha perso la vita a Stromboli amava il mare e i vulcani. Il 35enne ...

Terrasini - il Mare si tinge di rosso nella splendida Cala Rossa : A Terrasini si trova una delle spiagge più belle della Sicilia. Non tutti la conoscono ma vale davvero la pena visitarla. Avvolto in scenario straordinario tra il mare, le rocce e panorami indimenticabili, Terrasini si trova in provincia di Palermo. Il litorale inizia dal lido della Ciucca e si estende fino alla spiaggia di San Cataldo. Una grande opportunità per godersi il mare e il sole, può essere la tappa di una passeggiata per ...

Messina : inquinamento ambientale a Maregrosso - 11 indagati (3) : (AdnKronos) - L'ex amministrazione inoltre non avrebbe impedito "il deposito incontrollato e sistematico di rifiuti da parte di ignoti che approfittavano dello stato di abbandono dell’area, omettendo, ancora una volta, di rimuovere il materiale di risulta proveniente dalla demolizione di immobili ab

Messina : inquinamento ambientale a Maregrosso - 11 indagati (2) : (AdnKronos) - In entrambi i casi, l'ex amministrazione Accorinti, avrebbe attivato presso la Regione la procedura di riaccredito delle somme non utilizzate, "omettendo di verificare la tempestiva e corretta trattazione del procedimento da parte del competente ufficio regionale e - evidenziano gli in

Messina : inquinamento ambientale a Maregrosso - 11 indagati : Palermo, 17 giu. (AdnKronos) - Sono undici le persone indagate dalla procura di Messina nell'ambito di un'inchiesta sull'inquinamento ambientale nell'area di Maregrosso. Fra questi anche esponenti dell'ex amministrazione Accorinti, dirigenti comunali e anche il titolare di una ditta che si occupa di

Sono Solo Fantasmi : De Sica - Tognazzi e Buccirosso sfrecciano in auto sul LungoMare di Mergellina a Napoli : Ciak per Sono Solo Fantasmi: avvistati Christian De Sica, Gian Marco Tognazzi e Carlo Buccirosso. Arrivano da Instagram, le prime foto dal set di Sono Solo Fantasmi, il nuovo film scritto, diretto ed interpretato da Christian De Sica. Con lui il figlio Brando e altri due grandi protagonisti del cinema ...

