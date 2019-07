Lista appuntamenti Auditorium e Casa Jazz 21-28 luglio

romadailynews

(Di venerdì 19 luglio 2019) Roma – Il Roma Summer Fest prosegue il 21con l’attesissimo concerto di Thom Yorke, da tempo sold out. Il frontman dei Radiohead sara’ ospite per la volta ined eseguira’ brani dalle sue opere da sotra cui Anima, il suo ultimo progetto uscito il 27 giugno scorso. Si cambia decisamente genere il 23con la super band Afro Cuban All Stars che salira’ sul palco della Cavea in anteprima nazionale diretta da Juan de Marcos Gonzales, fondatore del Buena Vista Social Club. E ancora contaminazioni musicali il 24con Ange’lique Kidjo, una delle artiste piu’ cosmopolite di sempre. La cantante presentera’ “Remain in light by Talking Heads”, il suo progetto dedicato ai Talking Heads, un vero e proprio incontro tra sonorita’ e culture differenti. Il 27torna inl’istrionico ...

