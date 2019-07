Lecce | entusiasmo alle stelle | è già record di abbonamenti DETTAGLI

Il Lecce inizia a sudare - dal ritiro parla Mancosu : “C’è molto entusiasmo - ma guardiamo al futuro” : “C’è grande entusiasmo e grande gioia in tutti noi per questo inizio d’annata. Siamo contenti di avere riportato il Lecce nella categoria che merita, ma sappiamo altrettanto bene che da ora è necessario guardare solo al futuro“, sono queste le parole, direttamente dal ritiro di Santa Cristina Valgardena, del centrocampista dei giallorossi Marco Mancosu. “Intendiamo dire la nostra anche in Serie A – ...

Lecce - inizia il ritiro. Entusiasmo Liverani : “Sento nell’aria grande entusiasmo” : E’ iniziato oggi il ritiro di un Lecce entusiasta per il ritorno in Serie A. Nella mattinata, la prima seduta di allenamento. Prima della partenza, il tecnico giallorosso Liverani ha fatto il punto della situazione. Ecco le sue parole. “Sento nell’aria il grande Entusiasmo che si respira in città, nell’ambiente per questa nuova avventura. E ne sono testimonianza i numeri degli abbonamenti sottoscritti (al momento ...