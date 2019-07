La modalità Gunfight di Call of Duty | Modern Warfare si mostra in un video gameplay in 4K

eurogamer

(Di venerdì 19 luglio 2019) Se siete rimasti affascinati da quello che avete visto delladiof, ma vi siete infastiditi per la qualità dello streaming deldella scorsa settimana, abbiamo delle buone notizie. Infinity Ward ha pubblicato unin 4K dellasul suo canale YouTube.Il filmato, visibile qui sotto,tutti i contenuti precedentemente rivelati nel livestream iniziale della scorsa settimana. Mentre tutto quello che si può vedere in questo filmato si classifica tecnicamente come "nuovo", non c'è niente di realmente diverso, oltre alla mancanza di facecam e commenti. Tuttavia, può risultare utile per chi vuole vedere la, le armi, le mappe e altro in soli sei minuti.Leggi altro...

