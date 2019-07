Il mio funerale

huffingtonpost

(Di venerdì 19 luglio 2019) Appena ho saputo di essere malato, ho subito pensato al mio, ho immaginato come doveva essere: doveva essere molto doloroso.Perché i funerali più riusciti, quelli che rimangono impressi nella memoria, sono quelli molto dolorosi.In questo senso andava subito escluso ilcattolico, perché ilcattolico non è abbastanza doloroso. Per la maggior parte del tempo non si capisce bene cosa il prete dica, legge dalla Bibbia parabole di dubbia presa sul pubblico, cita a vanvera episodi della sua infanzia, e poi quelle musiche di organo sono distraenti, uno inizia a pensare ai fatti propri e questo è sbagliato, perché i pensieri, le emozioni dei presenti devono convergere in un unico, straziante dolore. Nientecattolico quindi, e niente preti.Solo amici commossi che magari raccontino qualcosa sul defunto, qualcosa di lui, ...

yeolkyunwife : mio padre piangere ed è la cosa più brutta che mi potesse mai succedere, vorrei trasferire tutto il dolore che sta… - nevrsland : RT @uncleofthunder: al mio funerale: 'e infine come ultimo desiderio ha chiesto di mandare questo cd durante la cerimonia, ha detto che ci… - _chnlariana_ : RT @uncleofthunder: al mio funerale: 'e infine come ultimo desiderio ha chiesto di mandare questo cd durante la cerimonia, ha detto che ci… -