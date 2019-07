Icardi alla Juve? L’impatto per Inter e bianconeri

Icardi alla Juve? Il possibile impatto per Inter e bianconeri : Niente maglia numero 9 per la Juventus nella tournée in Asia, con Gonzalo Higuain che vestirà infatti il numero 21. Un segnale, secondo le indiscrezioni, che la maglia numero 9 potrebbe finire sulle spalle di Mauro Icardi. L’ex capitano dell’Inter resta infatti in uscita: “La situazione su Icardi è molto chiara. Il club è stato […] L'articolo Icardi alla Juve? Il possibile impatto per Inter e bianconeri è stato realizzato ...

Gazzetta su Icardi : “L’Inter spera nel Napoli per uscire dalla morsa juventina”. Il braccio di ferro : Gazzetta su Icardi: “L’Inter spera nel Napoli per uscire dalla morsa juventina” Gazzetta su Icardi: “L’Inter spera nel Napoli per uscire dalla morsa juventina”. Si inasprisce la sfida di calciomercato per l’ attaccante argentino. Le prime due classificate delle ultime stagioni si contendono il bomber argentino a suon di offerte, incontri segreti e strategie. L’ Inter, però, preferirebbe che ...

Inter - Pistocchi svela : 'L'estate scorsa Icardi era stato già venduto alla Juventus' : In casa Inter continua a tener banco il futuro di Mauro Icardi Un futuro che sembra destinato ad essere lontano da Milano. Il centravanti argentino, infatti, è fuori dal progetto tecnico come riferito dall'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e dal tecnico, Antonio Conte, nella conferenza stampa tenuta la settimana scorsa. Si parla tanto di quella che potrebbe essere la sua prossima destinazione ma l'attaccante ha già fatto sapere di non ...

Perché l’Inter vuole cancellare Icardi dalla sua storia? Davvero tutto questo per Wanda? : Addio fascia di capitano Vittorio Macioce sul Giornale ripercorre la trama della telenovela tra Icardi e l’Inter alla ricerca delle eventuali responsabilità dell’attaccante argentino. Il giornalista parte dall’ultimo gol in nerazzurro prima di Natale, un cucchiaio su rigore. Da lì in poi comincia la trama che ha portato Mauro a lasciare il ritiro di Lugano e a continuare delle vacanze forzato sul lago di Como in attesa di una ...

Icardi alla Juve - De Laurentiis svela : “Lui vorrà sempre andare lì - io preferisco Insigne” : Il presidente del Napoli De Laurentiis conferma l’interesse per Mauro Icardi: “Non si può ignorare il suo talento, ma abbiamo Milik e Mertens”.“powered by Goal”Dopo aver fatto il punto della situazione su James Rodriguez, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato anche di Mauro Icardi, ormai messo sul mercato dall’Inter e seguito anche dagli azzurri.Il patron del club partenopeo ha commentato a tal ...

Inter - Conte esclude Icardi e Nainggolan dalla parte tattica del ritiro : Antonio Conte prosegue con la linea ferrea della società su Icardi e Nainggolan: colloqui freddi, praticamente di “servizio” a Lugano.“powered by Goal”L’Inter è immersa nel ritiro di Lugano sotto la guida di Antonio Conte, nei suoi primi giorni nerazzurri. E, come annunciato dalla società, l’allenatore continua a mettere da parte due pezzi da novanta come Mauro Icardi e Radja Nainggolan.I due si allenano con il resto ...

Gazzetta su Icardi : “Al Napoli meglio che alla Juve - soprattutto per tre motivi” : Gazzetta su Icardi: “Al Napoli meglio che alla Juve”. I 3 motivi spiegati dalla Rosea Icardi al Napoli o alla Juve? L’ edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ analizza le diverse chiavi di lettura per quanto concerne un possibile trasferimento dell’ attaccante argentino, in un altro club di Serie A. Di seguito i tre motivi elencati dalla Rosea. Gazzetta su Icardi: “Al Napoli meglio che alla ...

Marotta e De Laurentiis alla riunione in Lega : discuteranno di Icardi? : È in corso la riunione dei club di Serie A in Lega, a Milano. Le società sono impegnate a discutere anche di diritti tv, con la nuova proposta presentata da Mediapro. Ma ci sarà anche spazio per parlare di mercato. Sono presenti sia Beppe Marotta che Aurelio De Laurentiis. Potrebbe essere un contatto tra i due club per affrontare il discorso Mauro Icardi. Chissà che non si riesca a trovare un accordo per l’arrivo dell’argentino a Napoli. De ...

A tutto Ancelotti - da Icardi all’arrivo di Sarri alla Juventus : “nessuno se lo aspettava - ma questo è professionismo! E su Conte…” : Ancelotti pronto per la nuova stagione: le parole dell’allenatore del Napoli dalla conferenza stampa di Dimaro E’ tempo di raduni e conferenze stampa: in vista della nuova stagione di Serie A le squadre italiane di calcio iniziano il loro duro lavoro per non farsi cogliere impreparate all’esordio. A Dimaro si è presentato oggi un Carlo Ancelotti con le idee chiare: “sono convinto che quest’anno avremo un ...

Napoli - clamoroso affondo per Icardi : sorpasso alla Juve - i dettagli : Icardi Napoli- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, il Napoli sarebbe pronto a puntare con forte decisione su Icardi in vista della prossima stagione. Un clamoroso affondo che potrebbe concretizzarsi già nel corso dei prossimi giorni. 80 milioni la richiesta da parte dell’Inter, circa 65-70 milioni la potenziale offerte del Napoli. Juventus […] L'articolo Napoli, clamoroso ...

Calciomercato venerdì 5 luglio : Bennacer-Milan - è fatta. Napoli su Icardi. Higuain apre alla Roma : Calciomercato 5 luglio- Ecco tutte le trattative di venerd’ 5 luglio. JUVENTUS– Ufficializzato Buffon, i bianconeri concentreranno le loro attenzioni su De Ligt. Prima offerta ufficiale presentata da Paratici, cifra intorno ai 70 milioni di euro. L’Ajax ne chiede circa 10 in più. Prossimi giorni decisivi. Napoli– Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, il […] L'articolo Calciomercato venerdì ...

Marotta : «Oggi escludo Icardi alla Juve - non ci sono le minime condizioni» : Marotta protagonista anche nel giorno della conferenza stampa di presentazione di Antonio Conte nuovo allenatore dell’Inter. Marotta ha risposto alla domanda su Icardi alla Juventus Al momento lo escludo perché non ci sono le minime condizioni. Bisogna trovare una società che possa soddisfare le esigenze del calciatore, prioritarie a tutto resto. Ma al momento della Juventus neanche l’ombra. Sulla scelta di escludere Nainggolan e ...

Marotta mette alla porta Icardi e Nainggolan : “Non rientrano nel progetto” : Marotta mette alla porta Icardi e Nainggolan: “Non rientrano nel progetto” Non serviva di certo l’ufficialità di Beppe Marotta sul futuro lontano dall’Inter di Mauro Icardi e Radja Nainggolan, ma il dirigente nerazzurro ha tenuto ribadirlo nel corso di un’intervista rilasciata in esclusiva a Sky Sport. I nerazzurri hanno dunque messo alla porta l’argentino e il belga. Questo soprattutto per volere di Antonio Conte, ...

Gianni Di Marzio : “Marotta non darà mai Icardi alla Juve” : L’ex allenatore del Napoli Gianni di Marzio è intervenuto ai microfoni di Radio Marte sulla possibilità che Icardi possa passare dalla Juve al Napoli: “La Juve farà di tutto per ostacolare la trattativa del Napoli. Così si fa sul mercato. Marotta, però, credo non lo darà mai alla Juve” Di Marzio ha detto di apprezzare Icardi e che il Napoli ha bisogno di prendere una prima punta, perciò l’argentino andrebbe benissimo. Per ...