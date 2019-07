CorSport | Per James concorrenza dell’Atletico | ma non troppo

ilnapolista

(Di venerdì 19 luglio 2019) Il 29 luglio, tra 10 giorni,Rodriguez dovrebbe raggiungere il Real per la preparazione estiva a Valdebebas, a Madrid. Anche se Zidane ha detto che il colombiano non rientra nei suoi piani futuri, lui dovrà comunque presentarsi alla Casa Blanca. A meno che, scrive il Corriere dello sport, il suo trasferimento non si risolva prima. Ma verso quali lidi? Il Napoli non ha mai fatto mistero del suo consistente interesse ma non prenderebbese non in prestito con diritto di riscatto. De Laurentiis non vuole cedere al ricatto di Florentino Perez. L’Atletico, che pure è interessato al colombiano, si guarda comunque intorno per altre piste, come quella di Eriksen e non solo. I media madrileni scrivono che tutto sommato, i Colchoneros non ritengonola prima scelta. Lache sono disposti a muovere al Napoli, dunque, esiste, ma non è agguerrita. Per smuovere le cose e ...

