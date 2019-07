Aereo perde contatto radio | ordine di decollo immediato | l’Aeronautica lo intercetta e lo

meteoweb.eu

(Di venerdì 19 luglio 2019) Un caccia F-2000 Eurofighter dell’Aeronautica Militare, in prontezza per il servizio di sorveglianza dello spazio, si è alzato rapidamente in volo questa mattina dalla base aerea di Istrana (TV), sede del 51° Stormo, perre un velivolo civile Gulfstream IV decollato dall’Aeroporto Tel Aviv – Ben-Gurion (Israele) e diretto a Samedan (Svizzera), che durante il sorvolo dello spazionazionale aveva perso ilcon gli operatori addetti al controllo del traffico(ATC). L’di– in gergo tecnico “scramble” – è stato dato dal CAOC (Combined Air Operation Centre) di Torrejon in Spagna, ente NATO responsabile nell’area, in coordinamento con il Comando Operazioni Aeree (COA) di Poggio Renatico e gli enti della Forza Armata deputati alla sorveglianza dello spazionazionale e ...

