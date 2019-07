Si tuffa in Fontana di Trevi | vigile lo ferma e lo multa VIDEO

Valeria Marini multata perchè si è tuffata nella fontana di Piazza di Spagna : Valeria Marini si è tuffata nella fontana della Barcaccia di Piazza di Spagna, a Roma, nel bel mezzo del balletto per il lanciare il suo nuovo singolo “Me gusta”. La showgirl si è bagnata nelle acque del monumento e ha postato il video su “Instagram”. Il gesto non è piaciuto a tutti. “Abiti a 50 metri, la doccia potevi fartela a casa” scrive un utente; “Ma lo sai che oltre a essere di cattivo esempio per chi ti ...

Turista si tuffa senza vestiti nella fontana dell’Apple Store : “Non pensavo fosse vietato in Italia” : Attualità Caso Prati, Perricciolo ricoverata in ospedale per abuso di farmaci. E la Prati vuota il sacco e ammette che Mark Caltagirone non esiste di Giuseppe Candela “Non pensavo fosse vietato in Italia, non credevo di aver fatto qualcosa di male“. Queste la parole di una ragazza francese di 24 anni che si è tuffata completamente ...