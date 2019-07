PS5 sarà quattro volte più veloce di PS4 Pro?

Secondo gli analisti PS5 sarà pronta per le festività natalizie del 2020 : I giocatori in attesa della nuova PlayStation sono in attesa di saperne di più riguardo la next-gen di Sony e mentre le informazioni al momento scarseggiano, un nuovo report suggerisce che il lancio previsto potrebbe essere all'orizzonte, segnala Dexerto.Gli appassionati si stanno preparando per il prossimo capitolo della console war, con Microsoft che sta lavorando a Project Scarlett e Nintendo che sembra puntare a una nuova versione del suo ...

Per Ubisoft Xbox Scarlett e PS5 saranno un "grande passo avanti" : La next gen è incombente, se ne parla sempre più spesso e gli sviluppatori stessi sono alle prese con i dev kit per prepararsi per tempo al grande debutto. Dunque chi meglio di loro conosce le potenzialità della prossima generazione videoludica?Ubisoft dal canto suo afferma che Xbox Scarlett e PS5 saranno un "grande passo avanti", riporta Videogameschronicle. Alain Corre di Ubisoft spiega infatti sulle pagine di The Telegraph come sia ...

PS5 sarà più potente di Xbox Scarlett? Arriva un'ulteriore conferma : Le specifiche tecniche sono ancora un mistero, eppure i confronti di potenza tra PS5 e Xbox Scarlett sono già iniziati.Come riportato sulle nostre pagine qualche giorno fa, secondo un rumor la nuova console di Sony sarà più potente della controparte Microsoft. L'indiscrezione Arrivava da Andrew Reiner di Game Informer, sulla base di quanto appresso dalle sue fonti in possesso dei dev kit delle nuove console next-gen. Un'indiscrezione che senza ...

Il misterioso RPG Project Awakening sarà un open world e probabilmente arriverà su PS5 : Ricordate il misterioso RPG Project Awakening? Non abbiamo mai visto il gioco in azione, ma l'anno scorso ha ricevuto uno straordinario concept trailer come parte del PlayStation LineUp Tour di Sony. Da allora abbiamo appreso solamente che sarà un action RPG in sviluppo presso Cygames.Sembra, però, che non vedremo più nulla di Project Awakening all'E3 2019, ma abbiamo appena imparato qualcosa in più. Alcuni dettagli sono stati condivisi in ...