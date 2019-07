Post Universiadi | ora Napoli si interroga sul futuro degli impianti

Medagliere Universiadi Napoli 2019 : Italia chiude al sesto Posto con 15 ori - vince il Giappone : Le Universiadi 2019 si disputeranno a Napoli dal 3 al 14 luglio, la competizione multisportiva riservata agli sportivi iscritti agli Atenei di tutto il mondo si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. L’evento coinvolgerà non soltanto il capoluogo campano ma tutta la Regione per una festa totale che avrà una ricaduta importante su tutto il territorio a livello economico e di visibilità. Gli atleti si daranno battaglia per la ...

Pallanuoto - Universiadi 2019 : Quinto Posto del Giappone. Domani la semifinale Italia-Russia : In attesa della semifinale che Domani vedrà impegnata contro la Russia l’Italia della Pallanuoto alle Universiadi (secondo match USA-Ungheria), oggi sono stati assegnati il Quinto posto, andato al Giappone, vincente 17-9 sulla Francia, ed il settimo, centrato dalla Croazia, dominante sull’Australia per 12-4. RISULTATI Finale 7° posto (oggi) Australia-Croazia 4-12 Finale 5° posto (oggi) Francia-Giappone 9-17 Semifinali ...

Calcio femminile - Universiadi 2019 : Italia-Canada 5-2. Le azzurre chiudono al settimo Posto : Chiusura con una bella vittoria per l’Italia del Calcio femminile alle Universiadi: le azzurre battono per 5-2 il Canada nella finale per il settimo posto andando in gol con cinque calciatrici diverse. In rete per le azzurre Ferrato, Glionna, Spinelli, Bonfantini e Goldoni, mentre le nordamericane vanno in gol con Bunker e Hinchliffe su rigore. Nel primo tempo Italia subito vincente grazie al gol di testa di Ferrato su assist di Bonfantini ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 12 luglio. L’Italia vuole rimpinguare il medagliere - c’è da difendere il quarto Posto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL medagliere DELLE Universiadi 12.00 ARCO – Tra circa 10′ inizieranno le finali per il compound misto. Non c’è l’Italia in gara. 11.55 ATLETICA – Tra poco le qualificazioni del salto in lungo maschile con Angelo Giuseppe Marvulli. 11.36 ATLETICA – Brutta prestazione della staffetta 4×100 maschile azzurra. Quinta con 40.77 nella batteria vinta dal ...

Pallanuoto femminile - Universiadi 2019 : assegnato il nono Posto. Domani Italia-Canada vale la finalissima : Cresce l’attesa per l’Italia della Pallanuoto femminile alle Universiadi: in semifinale le azzurre Domani affronteranno il Canada, mentre l’altra partita sarà Ungheria-Russia. Oggi assegnato il nono posto alla Francia sulla Repubblica Ceca, mentre sempre Domani Giappone-Australia varrà il quinto posto ed USA-Cina il settimo. RISULTATI Finale 9° posto (oggi) Repubblica Ceca-Francia 10-22 Semifinali 5° posto (oggi) Giappone-USA ...

Universiadi Napoli 2019 – Basket : Italia sconfitta dalla Croazia - gli azzurri giocheranno la finale per l’11° Posto : Niente da fare per la Nazionale universitaria di coach Paccariè, sconfitta dalla Croazia con il punteggio di 70-77 Al PalaBarbuto di Napoli la Nazionale Universitaria perde contro la Croazia 70-77 la Semifinale 9°/12° posto del torneo cestistico dell’Universiade di Napoli 2019. Miglior marcatore Azzurro è stato Federico Mussini con 27 punti. In doppia cifra anche Valerio Cucci con 12 punti. “Non posso rimproverare nulla alla squadra ...

Basket - Universiadi 2019 : Stati Uniti e Ucraina si guadagnano la finale maschile - la Croazia costringe l’Italia a giocare per l’11° Posto : Dopo due semifinali da brivido, con l’emozione dell’ultimo tiro vissuta in entrambe le occasioni, saranno Stati Uniti e Ucraina a giocarsi l’oro del Basket maschile nella finale delle Universiadi in corso di svolgimento a Napoli (benché i due incontri in questione si siano tenuti ad Avellino). La formazione americana, che poi è quella della Clemson University, soffre tantissimo contro Israele, protagonista di una partenza shock ...

