Maggio fiorentino nel caos | i vertici si dimettono contro Nardella

ilgiornale

(Di giovedì 18 luglio 2019) Piera Anna Franini Doppia dimissione aidelMusicale: martedì se n'è andato il sovrintendente, Cristiano Chiarot. Ieri s'è dimesso il direttore Musicale, Fabio Luisi (nella foto) che punta l'indicedecisioni che imprimono «una svolta politica alla gestione del, una svolta che necessariamente si rifletterà - e dei cui prodromi mi sono accorto da tempo - sulla programmazione artistica». A scatenare la tempesta è stata la decisione del sindaco Dario, che come ogni primo cittadino è presidente del Cda del teatro, di nominare come suo delegato Salvatore Nastasi. Nastasi fu Commissario straordinario del teatro nel 2005 ed ex Direttore generale per gli spettacoli dal vivo (dal 2004 al 2015). Ma è lunga la serie di incarichi assunti di governo in governo, del cambiamento o della continuità, con apice in epoca Renzi quando fu nominato ...

desantismar : Maggio Fiorentino, Nardella riporta in scena Salvatore Nastasi e all'ente lirico volano dimissioni e polemiche - Il… - Noovyis : (Maggio Fiorentino, Nardella riporta in scena Salvatore Nastasi e all’ente lirico volano dimissioni e polemiche) P… - vasco97273 : RT @fattoquotidiano: Maggio Fiorentino, Nardella riporta in scena Salvatore Nastasi e all’ente lirico volano dimissioni e polemiche https:/… -