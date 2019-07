FaceApp | l' app che invecchia scatena polemiche | crescono i dubbi sulla privacy

Chiarimenti ufficiali su FaceApp sulla privacy : tra Gdpr e dati salvati in Russia : Arrivano oggi 18 luglio alcune novità importanti per una delle app più chiacchierate del momento in Italia, vale a dire FaceApp. Dopo lo studio pubblicato nella giornata di ieri da Wired, che abbiamo prontamente trattato sulle nostre pagine con un articolo dedicato, questo giovedì occorre prendere atto di una comunicazione ufficiale da parte dello staff in merito ad argomenti delicati come quello della privacy. A maggior ragione in un momento ...

FaceApp ha qualche problema di privacy : L'applicazione che ti fa vedere come sarai da vecchio è gestita da una società russa che non dà molte informazioni su come tratta i dati degli utenti

Crosetti : “Anche Gigi Buffon usa FaceApp. Lo ringiovanisce” : Immancabile la rubrica ironica di Maurizio Crosetti su Repubblica che oggi prende di mira il giovincello Buffon alla sua non prima esperienza con la Juventus. Anche Gigi Buffon usa FaceApp. Lo ringiovanisce. Il riferimento è al nuovo giochino digitale permette di vederci invecchiati, ringiovaniti o nei panni dell’altro sesso, che sta spopolando tra i calciatori e non. Una nuova moda che ha invaso i social di foto e immagini contraffate. Ieri ...

FaceApp - anche i vip invecchiano : Nelle ultime 48 ore i nostri feed dei social si sono riempiti di immagini di nonni che somigliano tanto ai nostri amici. A trasformarli in teneri vecchietti, FaceApp una applicazione che ha stupito tutti grazie alla sua intuitività, ma anche alla precisione dei suoi effetti. Il più virale è tra tutti il filtro età che fa volare gli anni con un tap e per darci una divertente anteprima su quello che diventeremo, tutta da condividere. Come hanno ...

Siamo dei nevrotici delle immagini. FaceApp ne è l'ennesima prova : Il nuovo grido sul web pare sia invecchiare la propria foto tramite un robo che si chiama FaceApp, diffondendo sui social l’imago di come saremo fra venti, trent’anni o più e, magari, prenderci qualche complimento per come invecchiamo bene in linea ipotetica. Gli esperti sostengono che, a furia di g

FaceApp - spopola la nuova app che ci invecchia. E la privacy che fine fa? : Resistere è molto difficile, tanto più che i risultati sono impressionanti: io, ad esempio, tra una trentina d’anni pare assomiglierò alla zia più cara che ho e questo mi ha riempito di gioia. Bella, insomma, questa app che ci invecchia. Bella questa FaceApp, che riesce a unire nel nome i due social a cui siamo più affezionati (Facebook e Whatsapp). Ma a che prezzo? E’ una piattaforma realizzata da sviluppatori russi e questo, salvo prove ...

FaceApp - l'app che piace perché invecchia. Ma crescono i dubbi sulla privacy : Dove finiscono le foto che ci scattiamo per vedere come saremo in futuro? l'applicazione già scaricata da 80 milioni di persone è tornata virale, ma la policy sul trattamento dei dati non rispetta il Gdpr

Fate attenzione a FaceApp - che può utilizzare le vostre foto caricate per scopi commerciali : La politica sulla privacy standard di FaceApp offre all'azienda molta libertà sul trattamento dei dati degli utenti che non sono tutelati da alcuna protezione della loro privacy, inoltre i termini di servizio (ultimo aggiornamento: 08/03/2017) concedono a FaceApp un'ulteriore libertà di azione. L'articolo Fate attenzione a FaceApp, che può utilizzare le vostre foto caricate per scopi commerciali proviene da TuttoAndroid.

Uomini e Donne - Tina Cipollari simile a Gemma Galgani grazie all'applicazione FaceApp : Tina Cipollari, l'opinionista insieme a Gianni Sperti del dating show targato Maria De Filippi Uomini e Donne, si sta godendo le meritate vacanze estive in compagnia del suo fidanzato Vincenzo Ferrara, ma senza dimenticare i suoi numerosi follower. Proprio sul suo profilo Instagram, Tina non ha potuto fare a meno di utilizzare l'applicazione molto in voga in questo momento ovvero FaceApp. Tina Cipollari uguale a Gemma Galgani Molti sono stati i ...

Tutti pazzi per FaceApp. Per Marino Niola un modo - per i calciatori - di esorcizzare la paura di invecchiare : C’è una nuova app che spopola. Si chiama FaceApp: ritocca i nostri visi mostrando come saremo, forse, da anziani o come potevamo essere da giovani. Ringiovanisce o invecchia a seconda della richiesta, insomma, partendo da un proprio selfie e facendo una richiesta al sistema. Il Giornale ricorda che ad avviare la moda sono stati i calciatori. Dybala, ad esempio, ha postato la sua foto travestito da vecchio con la fascia da capitano della Juventus ...

State attenti a FaceApp Challenge - l’app che invecchia con lacune sulla privacy : Da un paio di giorni a questa parte si parla con insistenza di FaceApp Challenge, l'app che invecchia e che, a quanto pare, è diventata virale improvvisamente nel nostro Paese dopo il lancio sul mercato avvenuto nel 2017. Dopo avervi illustrato alcune tra le sue principali caratteristiche con un articolo apposito nella giornata di ieri, bisogna prendere in esame un altro aspetto molto delicato ed evidentemente trascurato dagli addetti ai ...

FaceApp spopola sui social ma crescono le preoccupazioni per privacy e sicurezza : ecco tutti i rischi dell’APP russa che ci invecchia : Gli esperti stanno avvisando sui problemi di sicurezza quando si utilizza FaceApp, la nuova app che trasforma il viso per farlo sembrare più vecchio, più giovane o addirittura di sesso diverso. Sviluppata da un team russo nel 2017, l’app è diventata virale negli ultimi giorni e tutti, dal vicino di casa ai vip più noti, non riescono a resistere alla tentazione di vedersi con qualche annetto in più. In Italia, non ci facciamo mancare mai nulla ...

FaceApp Challenge - cos'è?/ Laura Torrisi invecchiata ma scoppia la polemica 'tette' : FaceApp Challenge è la nuova tendenza del mondo Vip. Ma di cosa si tratta e come funziona? Ecco come fare foto 'ivecchiate' e non solo su Instagram

Simona Ventura pubblica una sua foto invecchiata con FaceApp e avvisa : “Se mi vestirò ancora così sputatemi addosso” : “Io a 90 anni sarò ancora una bella guagliona!”. Anche Simona Ventura non ha resistito e ha ceduto alla moda del momento, quella di pubblicare sui social una sua foto in versione invecchiata, ritoccata con FaceApp (sl’app gratuita sia per smartphone Ios che Android), che consente di modificare le foto in modo drastico grazie all’intelligenza artificiale. Nella foto la si vede in spiaggia al tramonto, con giubbetto di jeans, ...