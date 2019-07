(Di giovedì 18 luglio 2019) "Io sono un po' stufo, vi dico la verità. Voglio andare avanti, ma se lavuole far cadere il governo lo dica chiaramente. Non c'è bisogno di tutte queste falsità contro il M5S. Vado avanti nel governo per fare le cose, non per passare ogni giorno il tempo a fare i meme o raccontare cose che non sono vere. Ladeve scegliere se portare avanti gli interessi personali del proprio partito o quelli degli italiani. Perché così non si può andare avanti". Con queste parole Luigi Direplica agli attacchi da parte di Matteo Salvini.