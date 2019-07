Di Carlo | dal trono al campo di calcio | Sono un giocatore in cerca di riscatto

Fuori dal Coro : stasera Carlo Calenda in prima serata su Rete4 : Secondo appuntamento con Fuori dal Coro, il programma in prima serata condotto da Mario Giordano. Ospite Carlo Calenda.

Uomini e Donne - Salvatore Di Carlo : "Chiedetelo a chi di competenza" - lo hanno fatto fuori dalla tv : Ve li ricordate Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo, una delle coppie più solide e longeve che si sono formate negli studi di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5? Ormai stanno insieme da più di quattro anni, si sono sposati, si amano. Ma come in molti hanno notato sono

Io e Te - Fiordaliso : “Tirai una scarpa a GianCarlo Magalli!” : Fiordaliso confessa a Io e Te: “Ho tirato una scarpa addosso a Magalli” In mezzo al panorama musicale italiano c’è un fiore che non vuole mica la Luna perché, in fondo fondo, sa di essere lei stessa la Luna. Si sta parlando di Fiordaliso che oggi è stata ospite di Io e Te con Pierluigi Diaco, Sandra Milo e Valeria Graci. Quindi, prima della posta del cuore, del consueto talk show, e di uno spazio speciale dedicato al mai ...

L’Italia di Carlo Vanzina - su Iris dal 7 al 9 luglio un omaggio al regista a un anno dalla scomparsa. : L’Italia di Carlo Vanzina, su Iris un omaggio alla vita e alla carriera del regista. I film in onda dal 7 luglio al 9 luglio su Iris.“L’Italia di Carlo Vanzina” al via da domenica 7 luglio, con nove pellicole in onda in access, prime-time e seconda serata – è la rassegna che Iris, ad un anno dalla scomparsa, dedica al prolifico regista, produttore e sceneggiatore scomparso a Roma l’8 luglio 2018.La nuova ...

Canoa velocità - European Games 2019 : azzurri giù dal podio nelle prime finali - quinto Carlo Tacchini : Si sono svolte stamane le prime finali delle specialità olimpiche della Canoa velocità agli European Games di Minsk (Bielorussia). Sulle acque del Zaslavl Regatta Course gli azzurri non sono riusciti a trovare l’acuto, restando giù dal podio. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati. Nel C1 1000m quinto posto per Carlo Tacchini, ma lontano dalla zona medaglie. Gara opaca per l’azzurro, che è ultimo a metà gara, poi nella seconda parte riesce ...

Serie tv : anticipazioni e novità dal festival tv di MonteCarlo : Il festival della TV di Montecarlo, che si è concluso nei giorni scorsi, è stato più che mai ricco di star delle Serie TV più popolari . Questa edizione ha visto Erik McCormack in procinto di tornare con la terza stagione di Will e Grace, sitcom cult. Intanto le star di Grey’s Anatomy e Station 19, dalla Ortiz alla McReary, sono già sul set delle due produzioni targate Shonda Rhimes. E in particolare per la dottoressa Maggie si annunciano ...

Né Meghan né Kate : la "preferita" del principe Carlo è la nipote Zara Tindall : Né Meghan né Kate, la preferita di Carlo è Zara Tindall. La famiglia reale è uscita al gran completo al Royal Ascot 2019, la più famosa competizione di cavalli del mondo, e il rapporto affettuoso tra zio e nipote è apparso chiaro agli occhi di tutti.Il Sun ha interpellato un esperto di linguaggio del corpo, Judi James, e il biografo di Carlo, Rob Jobson, e la caporedattrice di Majesty, Ingrid ...

Carlo ALBERTO DALLA CHIESA/ Traccia svolta da C. Groppo - Attualità C1 Maturità 2019 - : Esami di Stato 2019, prima prova Maturità: la Traccia svolta della Tipologia C1, tema su CARLO ALBERTO DALLA CHIESA. Svolgimento di Camilla Groppo

Chi era Carlo Alberto dalla Chiesa - il generale ucciso da Cosa Nostra : Chi era Carlo Alberto dalla Chiesa, il generale ucciso da Cosa Nostra dalla Resistenza partigiana, alla lotta alla mafia e al terrorismo degli anni di Piombo. Ecco chi era il generale ucciso in un agguato mafioso a Palermo il 3 settembre 1982 Parole chiave: ...

Carlo Alberto Dalla Chiesa nelle tracce della Maturità 2019 - la reazione della figlia Rita Dalla Chiesa : “Sono molto orgogliosa e credo sia un bellissimo segnale non solo per i ragazzi, ma per tutti“. Rita Dalla Chiesa commenta così con l’AdnKronos la traccia d’esame della prima prova della Maturità 2019 dedicata alla memoria del padre, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, con il discorso pronunciato dal prefetto Luigi Viana nel trentennale dell’omicidio del generale, della moglie Emanuela Setti Carraro e ...

F1 - GP Canada 2019 : la nuova griglia di partenza. Carlos Sainz penalizzato - Magnussen partirà dalla pit-lane : Questa sera, alle 20.10 (italiane), avrà inizio il GP del Canada, settima prova del Mondiale 2019 di F1. Il tedesco della Ferrari Sebastian Vettel partirà in pole position, la prima volta stagionale per il teutonico, a precedere il britannico della Mercedes Lewis Hamilton e l’altro alfiere di Maranello Charles Leclerc. Una prestazione maiuscola quella di Seb che ha permesso alla Rossa di riassaporare il dolce gusto della p.1 Vi sono però ...

Matteo Renzi sullo scandalo Csm : "Su Lotti festival dell'ipocrisia solo per attacCarlo" : Sulla vicenda del Csm “dico no al festival dell’ipocrisia solo per attaccare Luca Lotti”. Così Matteo Renzi dal palco di RepIdee a Bologna. “Condivido ciò che ha detto Zingaretti dal punto di vista politico, sulla linea del Pd, ma questo meccanismo non l’ha inventato Luca Lotti, c’è sempre stato”.Renzi prosegue: “A me non piace e sono pronto a depositare una legge che dice ...

Amici - il dramma di Rafael Quenedit rivelato dal fratello Carlos : "Sapete - mamma e papà a Cuba..." : Ma che succede a Rafael Quenedit dopo la finalissima di Amici, il talent-show condotto da Maria De Filippi su Canale 5? Il ballerino era stato ingaggiato da Giuliano Peparini e lavora su diversi altri progetti, ma ha qualcosa di molto importante da fare. A rivelarlo al settimanale DiPiù è il fratell

Fabio Fognini - un bacio ai critici! Dalla nascita di Federico al successo a MonteCarlo : una ‘testa matta’ da top 10 : Fabio Fognini raggiunge la top 10 ATP 41 anni dopo Barazzutti. Più maturo dopo la nascita del piccolo Federico e con un Masters 1000 in più in bacheca: ‘il Fogna’ fa la storia, a modo suo, in barba ai critici L’ha sognata per tanto tempo, la sfiorata diverse volte, qualcuno o qualcosa (o se stesso!) si era sempre messo di mezzo tra Fabio Fognini e la casella numero 10 del ranking ATP. Questa volta, è andato tutto per il verso giusto. ...