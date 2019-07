(Di giovedì 18 luglio 2019) Una ragazza oggi 25enne diè stata condannata a 10 mesi di reclusione per aver picchiato e insultato una sua exdidi origine pakistana. L'accusa per lei è di odio razziale: "non tilapidata in Pakistan? Pakistana di m… puzzi di cipolla. Adesso che fai che non c’è la preside, straniera di m...?".