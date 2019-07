ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2019) La presentazione dei palinsesti Rai ha confermato l’esclusione didai programmi che vedremo in onda la prossima stagione e la vicenda continua a far discutere, con rumors che vedono la bionda conduttrice avvicinarsi sempre di più a Mediaset, nonostante il contratto di esclusiva con Viale Mazzini fino al 2020. Ora è stata la stessaa tornare sulla vicenda, ammettendo di non sentirsi più apprezzata dai direttori di rete. “Mi sento sopportata piuttosto che supportata – ha detto in una interal Corriere della Sera – . Ho la sensazione che si sia rotto qualcosa”. “Ci sta che un direttore decida di cambiare. Ma qui ci sono anche due aspetti da valutare: c’è un contratto in corso e dovrebbe valere anche quello che uno ha fatto per l’azienda – ha spiegato la conduttrice – . Sono sempre stata un soldato per la Rai, ho sempre detto di sì, non mi ...

Corriere : Antonella Clerici: «La Rai rispetti il contratto: non mi piace essere pagata senza lavorare» - IlContiAndrea : Sincera, autentica, diretta. @antoclerici è una grande professionista e donna. Pazienza se la Rai non trova una col… - Cascavel47 : Antonella Clerici: “In Rai vengo vista come una che deve essere messa da qualche parte” -