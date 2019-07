LIVE Tuffi | Mondiali 2019 in DIRETTA | dai tre metri Giovanni Tocci parte bene | meno

oasport

(Di mercoledì 17 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.23 Anche lo statunitense Hixon si issa in terza piazza con 76.50. 3.20 Si inserisce il cinese Cao in sesta piazza con 74.80.è ottavo, Marsaglia 19° dopo 30 atleti. 3.16 Il malese Chew aggancia il russo Kuznetsov ed il messicano Pacheco in terza posizione con 76.50, settimo. 3.12 In testa sempre il britannico Laugher con 83.30, secondo il cinese Xie a quota 81.60. 3.10sesto e Marsaglia undicesimo dopo i primi 15 atleti. 3.08 Medesimo tuffo per: 69.75 per lui! 3.07 Triplo e mezzo avanti carpiato da 60.45. per Lorenzo Marsaglia. 3.06 Si avvicina il momento di Marsaglia e! 3.04 Ottimo il britannico Jack Laugher! 83.30: i cinesi sono avvisati! 3.02 Subitoil russo Evgenii Kuznetsov: 76.50 per lui! 3.00 Si preannuncia un preliminare lunghissimo, 342totali. Saranno circa quattro le ore ...

zazoomnews : LIVE Tuffi Mondiali 2019 in DIRETTA: Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia impegnati dai 3 metri Noemi Batki sogna dal… - zazoomblog : LIVE Tuffi Mondiali 2019 in DIRETTA: Batki quinta ed è in finale dai 10m! L’azzurra a Tokyo 2020. I giovani azzurri… - zazoomnews : LIVE Nuoto Mondiali 2019 in DIRETTA: 16 luglio Paltrinieri Sanzullo e Batki a Tokyo 2020! Vince il Setterosa! Itali… -