Disoccupazione | al Sud Italia un giovane su due non lavoro Frena l’export meridionale

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Lagiovanile nel sudsupera il 50%. In pratica, unsu due non lavora. L’allarme è lanciato da una ricerca condotta da Confindustria in collaborazione con Srm-Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (Centro studi del Gruppo Intesa Sanpaolo), secondo cui l’emergenzaper i giovani, che ha caratterizzato la fotografia del Sud degli ultimi anni, non accenna a ridursi, sebbene solo un quarto circa delle domande di reddito di cittadinanza presentate facciano riferimento a persone di età inferiore a 40 anni. Al Mezzogiorno, i disoccupati sono circa 1,5 milioni, mentre molti di più sono gli inattivi. Il tasso di attività si ferma al 54% e quello di occupazione al 43,4%. Lagiovanile, invece, raggiunge il tasso record del 51,9%. La ricerca mette in risalto tutte le difficoltà del 2018 e di questa prima parte di 2019. Il primo ...

