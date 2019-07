Christina Aguilera | i 5 videclip più hot

gqitalia

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Sono tanti gli album di debutto che nel 2019 compiono 20 anni, spesso di artiste donne. Una di queste èche nel giugno 1999 debuttava tra le lolite del pop con Genie in a bottle. Da allora sono passati vent’anni, appunto, la biondina è cresciuta, attraverso un’evoluzione musicale ed estetica con un unico denominatore, quello della sensualità, tale da intrecciarsi in un unico percorso. In questi anni Xtina, come viene chiamata dai fan, da lolita del pop si è trasformata in artista eclettica, sia dal punto di vista artistico che del look, con cui la popstar ha sempre giocato grazie a un fisico da pin-up., le foto più belleGetty ImagesGetty ImagesGetty ImagesGetty ImagesGetty ImagesGetty Images...

saimeras : RT @legendxdaily: Christina Aguilera's Dirrty video in HD - AccelerateBabe : RT @legendxdaily: Christina Aguilera's Dirrty video in HD - _sammytruelove : RT @legendxdaily: Christina Aguilera's Dirrty video in HD -