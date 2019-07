50° anniversario Apollo 11 | il 19 luglio al Planetarium “Pythagoras” di Reggio Calabria

meteoweb.eu

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Era la notte tra il 20 e il 211969 quando la Terra rese omaggio alla Luna. Dal giorno del decollo dell’11 fu come se tutto ruotasse intorno alla Luna. Circa 900 milioni di persone, oltre 20 milioni di italiani, rimasero incollati alle tv in bianco e nero del tempo, accese anche per strada nelle vetrine dei negozi. La passeggiata di Armstrong e Aldrin portò con sé l’illusione di una breve tregua in quegli anni di guerra fredda e rancori non ancora sopiti. Ma almeno, quella dell’allunaggio fu una notte senza reati. Quella notte l’immagine “reale” dell’orma umana sulla superficie lunare sembrò cancellare l’immaginario “onirico” costruito intorno alla luna da secoli di arte e cultura. Nell’ambito dell’iniziativa “RAI Moon Day 50” organizzata daldi, il 192019 alle ore 21, a 50 anni da quella data fatidica per l’umanità, presso ...

ItalianAirForce : #Cervia, al 15° Stormo si sono svolte le celebrazioni per il 50° anniversario della costituzione del Nucleo Aerosoc… - pennililla : RT @VanityFairIt: La madre dei complottisti è sempre incinta #Luna #allunaggio - GiuliaBreve : RT @QuiMediaset_it: #Luna: ci siamo andati davvero????? Al via domani su #Focus (Canale 35) una 'Moon Domination' di quattro giorni in occasi… -