Un punto di Federer non può valere quanto un punto di Djokovic

Il lunghissimo pomeriggio di Wimbledon Unnon puòsolo un. È il pensiero che per la prima volta nella mia vita mi attraversa in questo lunghissimo pomeriggio di Wimbedon. Perché Nole tira un servizio violento nella pancia dell'altro. Ma poi Roger accarezza uno slice di rovescio che supera di 4 dita il nastro e si appoggia su un mucchietto d'erba che non aveva mai conosciuto prima un sussulto. Unnon puòsolo un. Perché Djoko tira da casa sua un dritto insolente che buca il campo. Ma poi dopomette un drop di dritto all'incrocio della prima riga, che Nole ci sbatte con la faccia a terra a rotolare. Con il pubblico ancora in piedi a urlare. Dio mio. Unnon puòsolo un. Perchéafferra a due mani un rovescio irriverente, furioso e vincente. Ma poi Roger danza sul suo giardino e appoggia una volée così morbida che non ...

