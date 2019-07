Spiagge libere accessibili a Marina di Cerveteri

fondazioneserono

(Di martedì 16 luglio 2019) Che la situazione dinel litorale laziale stava cambiando (in meglio), lo avevamo notato condi Ardea. Un’ulteriore conferma è venuta con le tre, gestite dal comune, di Campo di Mare adi. Da due anni il comune dipredispone passerelle, parcheggi, sedie job ed assistenza nelledidi. “Abbiamo avviato un progetto per mettere delle passerelle che consentano a tutti – alle persone che hanno problemi motori, o che hanno diverse abilità – di accedere alle nostre” ci ha detto il Sindaco di Cervetari Alessio Pascucci. “ha un grande privilegio. Oltre ad essere una città etrusca che ha una storia millenaria, ha una spiaggia bellissima, ferrosa, nera. Ci sembrava veramente inaccettabile che questenon diventasseroa tutti. Se una spiaggia è ...

Sabrinapi1 : RT @francofontana43: Sardegna. (Finalmente) libere le (ex) spiagge militari Alberto Pinna, @Corriere - gesueilrisorto : RT @francofontana43: Sardegna. (Finalmente) libere le (ex) spiagge militari Alberto Pinna, @Corriere - francofontana43 : Sardegna. (Finalmente) libere le (ex) spiagge militari Alberto Pinna, @Corriere -