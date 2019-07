Salvini | «I neonazi volevano uccidere me» Digos e Procura | nessun riscontro

Arsenale sequestrato a neonazisti - Salvini : "Volevano uccidere me" : Arsenale sequestrato a neonazisti, Salvini: "Volevano uccidere me" Il vicepremier: "Era una delle tante minacce di morte che mi arrivano ogni giorno". Le armi sono state scoperte a Torino in un'indagine su alcuni italiani combattenti in Ucraina. Giannini (Antiterrorismo) a Sky Tg24: "Decisivo ripercorrere il ...