Robbie Williams e l’agorafobia | “Non riuscivo ad alzarmi dal divano”

(Di martedì 16 luglio 2019)e l'agorafobia, per un certo periodo, si sono fatti la guerra. L'ex Take That lo ha raccontato durante un'intervista rilasciata al The Sun: l'agorafobia lo ha tenuto in scacco per 3 anni, dal 2006 al 2009, e gli impediva di affrontare l'esterno tenendolo letteralmente ancora al divano di casa sua. L'agorafobia, infatti, è letteralmente la paura degli spazi aperti che porta il malcapitato a non trovare una motivazione valida per rapportarsi con la realtà esterna. Agli antipodi della claustrofobia - la fobia opposta - la paura dilo portava a non sentirci in grado di andare in alcun luogo. Il mio corpo e la mia mente mi dicevano che non dovevo andare da nessuna parte, che non potevo fare nulla. Mi dicevano di aspettare, quindi mi sono letteralmente seduto e ho aspettato. Ero agorafobico dal 2006 al 2009. Ho trascorso quei 3 anni indossando un caftano di ...

