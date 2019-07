Paganini Rai Sport | ' Icardi sarà il colpo più importante in attacco per la Juventus'

Blastingnews

(Di martedì 16 luglio 2019) Laha ormai messo a segno un grandedi mercato ovvero Matthijs De Ligt. Ma i bianconeri di certo non si fermeranno qui ed è possibile che Fabio Paratici faccia qualcosa anche in. Si parla molto di un interesse della Juve per Mauroe di questo ne argomento ne ha parlato anche il giornalista di RaiPaolo. L'esperto di mercato ha spiegato che l'argentino potrebbe essere il grandedi mercato per l'dei bianconeri: "ilpiùinper la".parla di Higuain Prima di arrivare ad un nuovo attaccante la Juve deve prima cedere Gonzalo Higuain e forse anche Mario Mandzukic. Una volta che i bianconeri avranno risolto queste situazioni allora potrebbe partire l'assalto a Mauroche sembra essere uno dei giocatori sul taccuino di Paratici. Della situazione di Gonzalo Higuain ne ha parlato ...

SiamoPartenopei : Rai, Paganini: 'Devo darvi alcuni aggiornamenti sul mercato, Dybala e Romagnoli in ballo' - SiamoPartenopei : Rai, Paganini: 'Ho diverse notizie di mercato sulle big di Serie A, Napoli fermo a 60 per Icardi' - SiamoPartenopei : Rai, Paganini: 'Mi arrivano diverse notizie di mercato, sono cinque i giocatori in ballo' -