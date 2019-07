Federico Chiesa incontra la proprietà tra indecisioni e incertezze

Blastingnews

(Di martedì 16 luglio 2019) Dopo un deludente Europeo Under 21, non da parte sua, ma dell'intera compagine azzurra, il giovane attaccante della Fiorentinasi è goduto le meritate vacanze con la sua amatissima Benedetta. Tutto questo, pensando al suo futuro, ricco di incognite, in cui lui sostanzialmente ha deciso, ma la sua squadra ancora no. E per il suo futuro ci sono molte ombre e poche certezze. La Fiorentina è a Chicago che è la sede del ritiro americano dei viola, esarà con i suoi compagni e con l'allenatore Vincenzo Montella per prendere parte alla preparazione. Ma soprattutto parlerà con Rocco Commisso e Joe Barone, rispettivamente nuovo proprietario dei viola e braccio destro dello stesso. Questo incontro per cercare di trovare una soluzione alla intricata questione:vuole andare via, ma lavuole trattenerlo. L'accordo con la Juventus e i Della ...

