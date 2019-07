FaceApp | tutti pazzi per l’applicazione che invecchia E Taffo interviene | “Non esagerate

ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2019)con, che è un attimo”. Come immagine di corredo al post, una bara di mogano chiaro. Firmato, naturalmente,. L’agenzia di pompe funebri più famosa e divertente d’Italia, soprattutto su Facebook con 165 mila followers, entra col suo humour macabro nel fenomeno social più virale nelle ultime ore. Parliamo dell’app gratuita(sia per smartphone Ios che Android), che consente di ritoccare le foto in modo drastico grazie all’intelligenza artificiale.aveva già fatto rumore nel 2017, quando chiunque prese a usare il filtro che lo trasformava in un altro se stesso di sesso opposto., ma proprioindistintamente, sconosciuti e celebrità, presero a postarne gioiosamente gli effetti improbabili, diventando per qualche minuto maschi se femmine e femmine se maschi. Ma a volte ritornano, e laChallenge che si è scatenata ...

adelaide_runci : Tutti forever young e poi si invecchiano con un'applicazione #FaceApp - RedOrfeo : RT @spatricolo: Si spendono milioni di euro in creme antirughe lifting & co. e oggi tutti esaltati per vedersi invecchiati. #maiononloso #F… - MorettiEmme : Sto bloccando sui social tutti gli amici che pubblicano foto invecchiate con faceapp e ne vado fiero -