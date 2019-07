Contributi statali sport | arrivano 60 milioni in più dal Governo! Incremento del 15%

oasport

(Di martedì 16 luglio 2019) Una buona notizia per loitaliano: quest’anno il Governo stanzierà 60in più di finanziamento alle federazioniive. Si passerà quindi dagli attuali 408 a 468, con undelle risorse pari al 15%. Come riportato dalla Gazzetta dello, il provvedimento verrà discusso oggi nella commissione bilancio del Senato. Questo il commento del sottosegretario con la delega alloGiancarlo Giorgetti: “Dopo appena sei mesi registriamo gli straordinari effetti della Riforma delloche abbiamo voluto fortemente”. Infatti l’aumento è una conseguenza della riforma inserita nella legge di Stabilità, in cui veniva fissata una quota di risorse del 32% rispetto alle entrate fiscali generate dalloe da questa cifra sono usciti i 60di aumento. Come detto in precedenza, questi soldi serviranno per finanziare le federazioni e saranno gestiti dalla ...

