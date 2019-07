Sondaggi | Salvini vede un lieve calo per la prima volta | ma anche Pd e M5S scendono

Blastingnews

(Di lunedì 15 luglio 2019) Sono arrivati i conteggi di YouTrend per Agi, che fa una media di tutti i principali istituti demoscopici ed elabora quindi una sorta dio "complessivo". La Lega di, dopo mesi di corsa inarrestabile, sembrerebbe soffrire per laun piccolo. A detta di molti osservatori sarebbe una conseguenza della tempesta di polemiche scatenate dalle presunti voci di un finanziamento russo al Carroccio. L'obbiettivo del 40% però rimane non troppo lontano, e non è da escludere che comunque in futuroriesca a raggiungerlo. Pd e M5S rimangono nei stessi rapporti di forza, maloro vedono lievi flessioni in negativo. Lega al 37,2% Sia chiaro: per la Lega continuano comunque a essere risultati storici e spropositati. Dopo mesi di cavalcata inarrestabile, però, il Carroccio retrocede di qualche piccolo punto. Sembra insomma soffrire l'inchiesta di Buzz che ha ...

