Regno Unito | Alan Turing sulla nuova banconota da 50 sterline

Lo scienziato Alan Turing apparirà sulle nuove banconote da 50 sterline nel Regno Unito : Lo scienziato britannico Alan Turing apparirà sul retro delle nuove banconote da 50 sterline nel Regno Unito. La nuova banconota, che entrerà in circolazione a partire dal 2021, sarà l’ultima di una serie prodotta dalla Banca centrale del Regno Unito

Diritti Tv - la Liga cerca un broadcaster per il Regno Unito : Liga Diritti tv UK – La Liga spagnola è alla ricerca di un nuovo partner audiovisivo nel Regno Unito e in Irlanda. Il massimo torneo calcistico spagnolo ha aperto una nuova gara in questi due mercati per il ciclo 2019/2022, dopo che l’alleanza con la piattaforma OTT Eleven Sports non ha portato i frutti desiderati. […] L'articolo Diritti Tv, la Liga cerca un broadcaster per il Regno Unito è stato realizzato da Calcio e Finanza ...

Iran - navi dei Pasdaran tentano di sequestrare una petroliera britannica. Regno Unito : “Siamo preoccupati” : Si aggravano le tensioni nello Stretto di Hormuz, al largo dell’Iran: mercoledì tre imbarcazioni armate della Guardia rivoluzionaria islamica hanno tentato di sequestrare una petroliera britannica, ma sono state respinte da una fregata della Royal Navy. A renderlo noto sono due funzionari statunitensi, citati dalla Cnn. La petroliera del British Heritage stava navigando fuori dal Golfo Persico quando è stata avvicinata dalle imbarcazioni ...

Jaguar Land Rover : accelerato il processo di elettrificazione - nel Regno Unito la costruzione di una nuova gamma : Jaguar Land Rover accelera il processo di elettrificazione delle proprie vetture: una nuova gamma di modelli sarà costruita nel Regno Unito Jaguar Land Rover ha presentato i piani di produzione di una nuova gamma di veicoli elettrici, che saranno costruiti nel suo impianto di Castle Bromwich, nel Regno Unito. L’annuncio rappresenta un altro significativo step dell’impegno dell’azienda nel voler offrire ai propri clienti versioni ...

L’università di Edimburgo ha emesso i diplomi per le prime studenti di medicina del Regno Unito - che 150 anni fa non lo ricevettero perché donne : Le prime studenti di medicina del Regno Unito hanno ricevuto dopo 150 anni il diploma che non era mai stato loro consegnato, perché donne. Le “sette di Edimburgo”, così erano definite, si chiamavano Sophia Jex-Blake, Isabel Thorne, Edith Pechey, Matilda Chaplin,

I giudizi molto severi su Donald Trump dell’ambasciatore a Washington del Regno Unito : Alcuni documenti riservati, resi pubblici dal "Mail on Sunday", rivelano cosa pensa la diplomazia britannica dell'attuale governo statunitense: inetto e incompetente

Nel Regno Unito 8 persone sono state condannate per un enorme caso di traffico e sfruttamento di persone : Nel Regno Unito 8 persone sono state condannate per un enorme caso di traffico e sfruttamento di persone. Gli 8 condannati sono tutti cittadini polacchi che vivevano nel Regno Unito. sono stati ritenuti colpevoli di aver attratto nel Regno Unito

L’Iran ha chiesto il dissequestro della petroliera bloccata dal Regno Unito a Gibilterra : L’Iran ha chiesto il dissequestro della petroliera Grace 1 bloccata ieri dal Regno Unito a Gibilterra, descrivendo il sequestro come illegittimo e minacciando ritorsioni contro il Regno Unito. La petroliera, che ha bandiera panamense, è gestita da una società di

TikTok è sotto inchiesta nel Regno Unito sui diritti alla privacy dei dati dei bambini : La popolare app di condivisione video cinese TikTok è sotto inchiesta nel Regno Unito per come raccoglie e utilizza le informazioni personali dei bambini. Elizabeth Denham, a capo dell’Ufficio del Commissario per le informazioni del Regno Unito (ICO), in un’audizione parlamentare, martedì, l’agenzia sta indagando se TikTok abbia violato la legge sulla privacy dei dati dell’UE denominata GDPR (Regolamento generale sulla ...

Obesità diventa la prima causa di cancro nel Regno Unito : supera il fumo : Nel Regno Unito l’Obesità è la principale causa dei quattro tipi di cancro più diffusi: secondo la Cancer Research UK, ha superato il fumo. I tumori all’intestino, al fegato, alle ovaie e ai reni hanno più probabilità di essere causati dall’eccesso di peso che dal tabacco. Milioni di persone sono a rischio nel Paese: il numero di obesi ha superato, per due a uno, quello dei fumatori. Un terzo dei britannici adulti è obeso: si ...

Diretta/ Spagna Regno Unito - risultato 14-14 - streaming video tv : Avvio combattuto : Diretta Spagna Regno Unito streaming video e tv: cronaca live della partita che si gioca all'Arena Riga per gli Europei di basket femminile 2019.

