Pallanuoto femminile | Mondiali 2019 | il Setterosa sfida il Giappone per confermarsi in

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : Italia-Giappone (martedì 16 luglio). Programma - orari e tv : Seconda giornata di gare per i Mondiali di Pallanuoto femminile, che domani a Gwangju, in Corea del Sud vedranno altre otto gare: il Setterosa è inserito nel Girone D e dopo la soffertissima vittoria all’esordio contro l’Australia, affronterà il Giappone, sconfitto ieri dalla Cina. Le azzurre scenderanno in acqua conoscendo già il risultato della partita tra Australia e Cina. Tre gare al giorno saranno trasmesse in tv in chiaro su ...

Pallanuoto femminile - Italia-Australia 10-9 : le pagelle del Setterosa. Garibotti trascinatrice - Gorlero decisiva : Il Setterosa ha iniziato al meglio i Mondiali di Pallanuoto femminile andando a vincere una partita molto sofferta contro l’Australia per 10-9: battendo le oceaniche, le azzurre hanno prenotato il primo posto nel girone, che significherebbe accesso diretto ai quarti di finale. Da segnalare la tripletta di Garibotti e le parate di Gorlero, decisive come al solito. Andiamo a scoprire i voti del Setterosa. LE pagelle DEL SETTEROSA Gorlero, 8: ...

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : tutti i risultati di domenica 14 luglio. Clamoroso 64-0 dell’Ungheria - la Spagna ipoteca i quarti : È iniziato oggi, con la prima giornata del torneo al femminile, il Mondiale di Pallanuoto in quel di Gwangju (Corea del Sud). Quattro gironi, otto match in programma, ci sono state alcune sorprese e dei risultati davvero clamorosi. Come detto, partito benissimo, nonostante molti alti e bassi, il Setterosa: nel raggruppamento D le azzurre guidate da Fabio Conti si impongono sull’Australia per 10-9 ipotecando la prima piazza e la ...

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : Italia-Australia 10-9. Debutto vincente per il Setterosa - quarti di finale ipotecati! : Un esordio migliore non poteva esserci, soprattutto dal punto di vista del risultato. Era molto probabilmente la partita più difficile per quanto riguarda la fase a gironi e il Setterosa ha superato questo ostacolo, nonostante delle difficoltà nel finale di gara. Inizia il Mondiale di Pallanuoto femminile in quel di Gwangju (Corea del Sud) per la Nazionale italiana: le azzurre si sono imposte per 10-9 sull’Australia, dimostrando uno stato ...

LIVE Italia-Australia 10-9 Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : il Setterosa centra una sofferta vittoria e prenota il primo posto nel girone : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.30 Il nostro LIVE termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento alla prossima DIRETTA, buona giornata da OA Sport. 14.29 Il Setterosa soffre nei minuti finali ma porta a casa una vittoria importantissima per il prosieguo del cammino iridato. Con questi due punti il primo posto nel girone, con passaggio diretto ai quarti, è molto più vicino. FINE ULTIMO QUARTO. Italia-Australia ...

LIVE Italia-Australia 9-5 Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : il Setterosa vede il successo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6’03” Gol Australia. Gofers ci punisce in superiorità. Italia-Australia 9-7. 6’12” Superiorità numerica per l’Australia, che chiama timeout. 6’54” Gol Australia. Webster spiazza Gorlero su rigore. Italia-Australia 9-6. 7’26” Bella parata di Gorlero sulla prima conclusione australiana. INIZIO ULTIMO QUARTO FINE TERZO QUARTO. ...

LIVE Italia-Australia 3-2 Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : meglio le oceaniche nel secondo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1’49” GGGOOOLLLL!!!! Bianconi ancora una volta concretizza la superiorità!!!! Italia-Australia 4-2. 2’49” Il tiro di Bianconi dalla distanza viene facilmente intercettato. 4’38” Gol Australia. Amy Ridge dai 5 metri a 2″ dalla fine del possesso toglie la ragnatela dal sette. Italia-Australia 3-2. 6’06” Gol Australia. Palombella vincente di ...

LIVE Italia-Australia 3-0 Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : inizia bene il Setterosa! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE PRIMO QUARTO. Italia-Australia 3-0 0’27” Sciupata una nuova superiorità dalle oceaniche. 1’42” Disinnescata la prima superiorità australiana, Gorlero si rifugia in corner. 3’10” GOOLLL!!!! Chiappini per Palmieri, schiaffetto al volo e seconda superiorità convertita in gol! Italia-Australia 3-0. 4’14” GOOOLLLL!!!!! Bianconi concretizza la ...

LIVE Italia-Australia Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : debutto difficile per il Setterosa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della sfida – Il programma completo della sfida – Il programma completo della pallanuoto (14 luglio) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Italia ed Australia, valida per la prima giornata della prima fase dei Mondiali di pallanuoto femminile: subito dunque per le ragazze del CT Fabio Conti l’incrocio con l’avversaria più ...

Pallanuoto femminile - Universiadi 2019 : vince l’Ungheria - Italia d’argento. La Russia passeggia col Canada e si prende il bronzo : Si chiudono con l’argento per l’Italia della Pallanuoto femminile le Universiadi: le azzurre vengono sconfitte in finale dall’Ungheria per 7-8 e devono dire addio al gradino più alto del podio. Nel match per il bronzo la Russia maramaldeggia contro il malcapitato Canada asfaltandolo per 22-7. RISULTATI Finale 3° posto Canada-Russia 7-22 Finalissima Italia-Ungheria ...

Pallanuoto femminile - Universiadi 2019 : Italia-Ungheria 7-8. Le azzurre devono accontentarsi dell’argento : Sfuma in finale il sogno della Nazionale italiana di Pallanuoto femminile di vincere le Universiadi: le azzurre sono state sconfitte nell’atto conclusivo dall’Ungheria per 7-8 e devono così accontentarsi della medaglia d’argento. Non bastano le doppiette di Millo Centanni e Cocchiere, alla fine è decisivo il rigore fallito da Ranalli nel terzo quarto. Equilibrio nella prima frazione, chiuse sul 3-3, poi le magiare tentano ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 13 luglio. Argento per l’Italia nella Pallanuoto femminile - gli azzurri del volley si giocano l’oro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 21.07 volley – Siamo nel secondo set della finale per l’oro tra Italia e Polonia. azzurri meglio rispetto al primo ma comunque sotto 11-8 al momento. 21.03 pallanuoto femminile – Finisce qui. Medaglia d’Argento per l’Italia. Le azzurre vengono sconfitte in finale 8-7 dall’Ungheria, giocando una buona partita e centrando comunque un ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 13 luglio. Attesa per la Pallanuoto femminile - Alessia Russo d’argento nella ritmica - calcio maschile di bronzo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 19.11 calcio – Sbaglia Salamatov!!!! L’Italia vince la medaglia di bronzo!!!! Italia-Russia 6-5 dcr (2-2 al 90′)! 19.10 calcio – Strada segna il quinto tiro dell’Italia! 19.09 calcio – Segna anche Kirsanov. 19.09 calcio – Gol di Mercadante! 19.08 calcio – Sbaglia anche Kuftin! 19.08 calcio – Errore di ...