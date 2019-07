Neanche 5 miliardi di multa a Facebook sono sufficienti?

wired

(Di lunedì 15 luglio 2019) One hundred cardboard cutouts offounder and CEO Mark Zuckerberg stand outside the US Capitol in Washington, DC, April 10, 2018. – Advocacy group Avaaz is calling attention to what the groups says are hundreds of millions of fake accounts still spreading disinformation on. (Photo by SAUL LOEB / AFP) (Photo credit should read SAUL LOEB/AFP/Getty Images) In attesa del via libera da parte del Dipartimento di giustizia statunitense, lada cinquedi dollari afa già discutere. Erogata dalla Federal trade commission (Ftc), l’agenzia del governo americano posta a garanzia del consumatore e del mercato, la misura giunge al termine di un’indagine iniziata nel 2018 con il caso Cambridge Analytica, nel quale un’azienda britannica aveva acquisito i dati di oltre 50 milioni di utenti del social network nel tentativo di condizionarne l’opinione ...

acamilli : RT @AntonioDonatoPa: @AusiliaAusilia1 Però le tasse non te le ha tolte Salvini e neanche Di Maio. I 4 miliardi di euro alla scuola li hanno… - AntonioDonatoPa : @AusiliaAusilia1 Però le tasse non te le ha tolte Salvini e neanche Di Maio. I 4 miliardi di euro alla scuola li ha… - LeoSud4 : @matteosalvinimi Basta sceneggiate! Neanche sapevi che c'era questa finale! Devi dar conto (grazie a leggi vergogna… -